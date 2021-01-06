روبي تنتهي من تسجيل أغنيتين من «حتة تانية»

تعاقد المنتج وليد منصور مع الفنانة روبي خلال عام 2021 على عمل سينمائي جديد، وألبوم غنائي، من المقرر أن يجري التحضير لهما خلال الفترة المقبلة.

وعبّر وليد عن سعادته بهذا التعاون الذي جمع بينهما، قائلاً «فخور بالتعاون مع روبي خلال العام الجديد، خاصة أنها فنانة متميزة وشاملة ومتعددة المواهب».

وأضاف وليد لـ«الوطن»، «انتهت روبي من تسجيل أغنيتين من ألبومها الجديد الذي يحمل اسما مؤقتا (حتة تانية)».

وتتعاون روبي في ألبومها الجديد مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، توما، محمد يحيى، عزيز الشافعي، مدين، إيهاب عبد الواحد، بلال سرور، رامي سمير، تميم، وأحمد إبراهيم.

وأشار منصور، إلى أنه سوف يتم تصوير فيديو كليب من أغنيات ألبوم روبي الجديد.

كما تعاقدت روبي على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان «شغل خواجات»، وهو أيضا من إنتاج وليد منصور وتأليف شادي سلامة، ويعتبر العمل الأول لها بعد عامين، حيث كانت آخر أعمالها السينمائية فيلم «الكنز 2» عام 2019.

ومن ناحية أخرى يصور وليد منصور حالياً فيلم «أهل الكهف»، وقد تعرض لكدمات خلال التصوير، خاصة أن الفيلم يدور في إطار أكشن.

والعمل من بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح «تايسون»، محمود حميدة، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وتأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

وقد صور وليد منصور عددا من المشاهد في مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك عدة أسابيع، على أن تنتقل أسرة الفيلم لمكان تصوير آخر بعد انتهاء مشاهدهم بالمدينة.