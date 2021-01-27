صحة بني سويف تبدأ تطعيم أطباء عزل ناصر العام بلقاح كورونا

لليوم الثاني على التوالي، واصلت مديرية الصحة ببني سويف تطعيم الأطقم الطبية بمراكز ومستشفيات العزل بلقاح كورونا، حيث بدأت أعمال التطعيم في مستشفى ناصر العام، اليوم الأربعاء.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن تطعيم الأطقم الطبية باللقاح المضاد للفيروس المستجد، يأتي في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين، والخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، وخصوصاً الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء.

وأضاف المحافظ أن تلك الخطوة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات الفيروس، وخطوة هامة لتجسيد نجاح الدولة في التعامل وإدارة الأزمة، خاصةً وأن مصر هي أول دولة في أفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وذلك يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة.

وتوجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بالشكر إلى القيادة السياسية، لحرصها على صحة المصريين، وفي مقدمتهم الأطقم الطبية، لافتاً إلى «التوجيهات التي تصل إلينا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التي لا تدخر جهداً نحو توفير الحماية لكل أبنائنا من الأطقم الطبية والمواطنين».

وأضاف أن «التوجيهات بإعطاء اللقاح للأطقم الطبية بمستشفيات العزل أولاً، كونهم هم خط المواجهة مع الفيروس، حيث وفرت الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللقاح بالمجان تماماً لهم، وبالفعل يتم تلقيهم اللقاح الآن».

وكانت وزيرة الصحة قد شهدت تدشين أولى فعاليات تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في مستشفى «أبو خليفة» للعزل بالإسماعيلية، بتلقي أول طبيب وأول ممرض للقاح، حيث أكدت أن لقاح «سينوفارم» عبارة عن فيروس كورونا ولكنه معطل، مشيرةً إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وأضافت الوزيرة أن تلقي الأطقم الطبية للقاحات سيكون داخل مستشفياتهم، بينما سيكون للمواطنين من خلال مراكز التطعيمات، التي يبلغ عددها 27 مراكزاً، تم الانتهاء منها بالكامل، بعد رفع كفاءتها، بالتعاون مع الهيئة الهندسية.