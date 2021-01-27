ترقية 28 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف في جلسته رقم 192 المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2020، برئاسة الدكتور منصور حسن على ترقية 28 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

جاء ذلك طبقًا لشروط الترقية المنصوص عليها في قانون 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات واللجنة الدائمة للترقيات كلا فيما يخصه، وطبقًا للأبحاث المنشورة والقواعد المعمول بها في لجان الترقيات المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

وهنّأ الدكتور منصور حسن جامعة بني سويف لأعضاء هيئة التدريس، متمنيًا لهم دوام التقدم والتفوق وزيادة الأبحاث العلمية بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة محليًا ودوليًا.