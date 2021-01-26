رئيس جامعة بني سويف يتفقد امتحانات طلبة بكالوريوس الطب

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، امتحانات طلبة البكالوريوس بكلية الطب يرافقه الدكتور عاطف مرسى عميد الكلية، والدكتورة داليا حسين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتوره حنان داود، رئيس كنترول البكالوريوس.

وشدد رئيس جامعة بني سويف على توافر كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات، والتأكد من ارتداء الطلاب الكمامات داخل قاعات الامتحانات، وذلك بعد قرار استثناء تلك الامتحانات من قرار رئيس مجلس الوزراء بتوقف الدراسة والامتحانات.

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف، أنه سيتم الإنتهاء من الامتحانات وإعلان النتيجة قبل أول مارس المقبل نظرا لأهمية تلك التخصصات المختلفة فى طوارئ المستشفيات.

واستمع الدكتور منصور حسن لشرح من عميد كلية الطب عن تطوير المستشفى الجامعى مطلباً بسرعة الانتهاء منها فى أسرع وقت، كما تفقد مستشفى الحروق والاورام وتابع التشطيبات النهائية وابدي بعض الملاحظات.

وقال الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، إن الكلية استكملت بدء الامتحانات الأربعاء الماضي، لطلاب البكالوريوس بالكلية، عقب استثنائهم من قرار رئيس مجلس الوزاء، بتأجيل جميع الامتحانات بالمدارس والجامعات إلى بعد 20 فبراير، في إطار مجابهة فيروس كوورنا المستجد، لأن طلاب البكالوريوس بكليات الطب او ما يسمى بطلاب الفرقة السادسة قديم، يبدأ الأمتياز الخاص بهم مع بداية شهر مارس، فقد تم استثنائهم من قرار رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات إلى بعد 20 نوفمبر.

وأضاف: تجرى الامتحانات وسط إجراءات احترازية تامة، داخل قاعات الامتحانات، ودخول الكلية والخروج منها، في إطار مجابهة فيروس كورونا، لافتا إلى اتخاذ الاجراءات المتبعة من تأجيل الأمتحانات لأي طالب حال إصابته بالفيروس، على أن تنتهي الأمتحانات مطلع شهر فبراير المقبل وتعلن النتائج قبيل بداية شهر مارس.