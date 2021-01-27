مدير «القطار الكهربائي»: إنجاز 98% من خرسانات المشروع (فيديو)

قال المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي، إن القطار واحد من أهم المشرعات التي يتم تنفيذها في مصر، وإجمالي خط سيره 90 كيلومتر، ويبدأ من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة الإدارية، والفرع الثاني يصل لمدينة العاشر من رمضان، حيث يشمل 12 محطة و 4 كباري سيارات، و7 كباري «ltr» ونفقين، وورشة العمرة الجسيمة، و140 كيلو أسوار، و140 كيلو سكة حديد، كاشفا أن المدة الزمية من محطة عدلي منصور وحتى العاصمة الإدارية ساعة إلا عشر دقائق، حيث تكون سرعة القطار 120 كيلو بالساعة، والسرعة التجريبية 80 كيلو في الساعة.

القطار الكهربائي يرتبط مع جميع خطوط النقل الجماعي

وأضاف مدير مشروع القطار الكهربائي، خلال حديثه مع الإعلامية خلود زهران، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن القطار الكهربائي يرتبط مع جميع خطوط النقل الجماعي التي تنشأها وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، وخصوصا الخط الثالث الذي تم افتتاح 4 مراحل منه، افتتحها الرئيس السيسي العام الماضي، كما يلتقي القطار الكهربائي مع المونوريل بمحطة الاستاد، ويلتقي مع القطار السريع بمحطة العاصمة، كما سيلتقي مع السكة الحديد العادية في محطة عدلي منصور.

الإنجاز في الخرسانات بكامل المشروع وصل 98%

وتابع مدير مشروع القطار الكهربائي، أن محطة الشروق هي المحطة رقم 4 في عدد المحطات، وتم الانتهاء بنسبة 100% في أعمال الخرسانة بها، ونسبة إنجاز التشطيبات حوالي 45%، موضحا أن نسبة الإنجاز في الخرسانات بكامل المشروع 98%.

من القاهرة للعاصمة الجديدة أقل من ساعة

وشرح مدير مشروع القطار الكهربائي، أن القطار الكهربائي يمر على العبور والشروق والمستقبل وبدر والروبيكي والمدن الجديدة، ومدينة العاشر من رمضان، والمدن الصناعية، وحيث يمكن القطار الوصول لتلك الأماكن في أقل من ساعة.