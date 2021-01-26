15 معلومة عن تفاصيل تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر

أعلنت وزارة النقل والممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، عن تنفيذ شبكة قطارات كهربائية سريعة في مصر خلال الفترة المقبلة، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرة إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع سيتم على مراحل، حيث ستكون المرحلة الأولى «العين السخنة - العلمين».

وقال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، لـ«الوطن»، إن مشروع القطار الكهربائي السريع سيتم على الطراز الأوروبي، مشيراً إلى أنه سيتم توفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة، نتيجة تنفيذ جميع خطوط القطار الكهربائي السريع في مصر، موضحاً أن العمل يسير بخطوات ثابتة لإحداث طفرة كبيرة في منظومة النقل الحديث في مصر.

وترصد «الوطن» في 15 معلومة تفاصيل تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، وهي كالتالي:

1- شبكة القطارات الكهربائية السريعة تضم 7 خطوط جديدة.

2- الشبكة الجديدة تمتد بأطوال 2000 كم.

3ـ تكلفة الشبكة الجديدة بالكامل تصل إلى 23 مليار دولار تقريبا.

4ـ سيتم تنفيذ مشروع شبكة القطارات السريعة على مرحلتين.

5ـ المرحلة الأولى تشمل 5 خطوط بأطوال 1975 كم وتكلفة 22.7 مليار دولار.

6ـ المرحلة الثانية مستقبلية وتشمل خطين بأطوال 670 كم وتكلفتها 8.2 مليار دولار.

7ـ أول خط بالمرحلة الأولى يمتد من «العين السخنة حتى العلمين الجديدة» بأطوال 460 كم وتكلفة 6.3 مليار دولار.

8ـ أول خط يربط مدن العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسكندرية وبرج العرب والحمام.

9ـ الخط الثانى يمتد 6 أكتوبر حتى الأقصر بأطوال 640 كم وتكلفة تبلغ 8.34 مليار دولار.

10ـ الخط الثالث من شبكة القطارات السريعة يمتد من الأقصر حتى الغردقة بأطوال 285 كم وتكلفة 2.7 مليار دولار.

11ـ الخط الرابع يمتد من الأقصر حتى أسوان بأطوال 210 كم وتكلفة 2.74 مليار دولار.

12ـ الخط الخامس يمتد من العلمين الجديدة حتى مرسى مطروح بأطوال 200 كم وتكلفة 2.6 مليار دولار.

13ـ الخط السادس وهو يدخل ضمن المرحلة الثانية من المستقبلية من شبكة القطارات السريعة ويمتد من العين السخنة حتى الغردقة بأطوال 320 كم وتكلفة 4.172 مليار دولار.

14ـ ستقوم شركات أجنبية عالمية متخصصة بأعمال تنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم بخطوط الشبكة السريعة وتوريد وتركيب بوابات التذاكر بالمحطات وتصنيع وتوريد القطارات التى ستعمل بكل خط عقب تنفيذه بشراكة محلية.

15- السرعة المخصصة للقطار الكهربائي السريع 250كم/س.