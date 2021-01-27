نائب ينتقد ترك الوزراء سياراتهم تعمل أثناء تواجدهم بالبرلمان: أنتم أولى بالترشيد

انتقد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قيام الوزراء أثناء تواجدهم في المجلس، بتشغيل سياراتهم وترك «التكييف» يعمل، قائلا: على الحكومة أن تبدأ بنفسها بالترشيد.

وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن الوزراء الذين يظلون لما يقرب من 4 إلى 5 ساعات تظل سياراتهم «شغالة بدون توقف»، فضلا عن استمرار تشغيل التكييف.

السجيني: إهدار للمال العام

وقال النائب، «هذا الموضوع بالإضافة إلى أزمة البنزين وتلوث الهواء، يُعد إهدارا للمال العام»، متابعا، «التكييف بيكون شغال في الصيف ماشي، لكن في الشتاء ليه برضه بيكون شغال في سيارات الوزراء».

وتساءل السجيني، عن موعد الانتهاء من مشكلات البيئة، قائلا: «وإنت داخل الجيزة من عند المحور تشم رائحة كريهة، وإنت داخل الإسكندرية يقابلك الذباب».

وتحدث السجيني، حول استمرار أزمة إدارة المخلفات الصلبة واستمرار أزمة القمامة أيضا.

جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة البيئة بيانها، حيث كشفت إنه تم إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات ونماذج العقود والدراسات البيئية اللازمة لتنفيذ وتشغيل البنية التحتية للمنظومة، وذلك لاستخدامها من قبل المحافظات فيما يخص إشراك القطاع الخاص.

تعريفة الكهرباء

كما أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد قيمة تعريفة الكهرباء المتولدة من المخلفات كحافز استثماري للقطاع الخاص، وتم البدء في إجراءات تأهيل الشركات لتحويل المخلفات إلى طاقة حيث تم اختيار عدد (8) شركات مصرية موزعة على (8) محافظات لبدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة.

وأوضحت ان الوزارة قامت بدمج القطاع غير الرسمي وتسجيل العمالة غير المنتظمة للعاملين في مجال جمع وإعادة تدوير المخلفات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي- حيث تم حتى الآن تسجيل (2000) فرد على مستوى الجمهورية خلال شهرين، كما تم الاتفاق مع كلاً من وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة القوى العاملة على مسمى المهنة لهؤلاء العاملين في بطاقة الرقم القومي ومنحهم غطاء تأميني مناسب.