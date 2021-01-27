رئيس خارجية النواب يستقبل سفير قبرص لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

استقبل كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السفير هومر مافروماتيس، سفير جمهورية قبرص بمكتبه ظهر اليوم.

وأكد كريم درويش، حرصه على أن يكون أول لقاء له وللجنة العلاقات الخارجية، في بداية دور الانعقاد الأول مع سفير جمهورية قبرص، نظرا للتعاون الثنائي النموذجى بين البلدين، وبما يتسق مع عمق العلاقات الثنائية المصرية القبرصية وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

كريم درويش: تضافر الجهود لمجابهة التصرفات التركية

وتابع درويش، بأن الزيارة تتعلق بآلية التعاون الثنائي أو الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان التي تعززت بفضل القمم الرئاسية المتعددة بين رؤساء دول وحكومات الدول الثلاث، وذلك منذ تدشين إعلان القاهرة عام 2014.

وشدد كريم درويش، على أهمية استثمار العلاقات المتميزة بين البلدين في الدعم المتبادل للبلدين في كافة المحافل الدولية والإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة والغاز والمشروعات المشتركة في هذا الشأن وتعزيز التبادل التجاري بينهما والاستثمارات القبرصية في مصر وكافة أوجه التعاون الاقتصادي والفني والسياحي والثقافي والتعليمي بين البلدين الصديقين.

وتابع درويش، انه يثمن الموقف القبرصي من دعم مصر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مطالبا باستمرار قبرص في هذا النهج لنقل الصورة الحقيقية عن مصر في المحافل والمؤسسات الاوروبية، مؤكدا على الموقف المصري الداعم للمسألة القبرصية وإدانة مصر ومواقفها من أية محاولات لانتهاك المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية القبرصية، وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، منوها لدور تركيا في افتعال المشكلات مع جيرانها، مشددا على ضرورة تضافر الجهود المصرية القبرصية لمجابهة تلك التصرفات التركية المناهضة للاستقرار في المتوسط والمنطقة والمنافية لالتزامات الدول.

وأضاف درويش، أن مصر وقبرص يبذلان جهودا لجعل المتوسط ساحة للتعاون في المجالات التنموية وأمن الطاقة والغاز وتحقيق الاستقرار في تلك المنطقة المهمة وتعزيز الروابط وأوجه التعاون بين دولها، وهو ما تعزز بفضل منتدى غاز المتوسط، الذي يوفر ساحة للتعاون بين كافة الدول المعنية.

كما أكد درويش، على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر وقبرص وتكثيف اللقاءات والزيارات البرلمانية بين البلدين فى المرحلة القادمة وأهمية استمراريتها بصفة دورية لتفعيل أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق في المحافل البرلمانية والدولية.

ومن جانبه، استعرض السفير القبرصي بالقاهرة، اطر التعاون الثنائي بين مصر وقبرص الراهن والمستقبلي في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية وموقف البلدين من عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار في المتوسط وتجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.