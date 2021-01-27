برلماني يطالب وزيرة البيئة بزيارة الإسكندرية: هناك 5 بؤر تلوث لا تحتمل التأجيل

كشف النائب أحمد خليل خير لله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، نائب دائرة الدخيلة بالإسكندرية، عن وجود خمس بؤر تلوثية بدرجة خطيرة غربي الاسكندرية، ولا تحتمل التأجيل، مطالبا وزيرة البيئة بالنزول بنفسها مضيفا «أعلم أنكِ وزيرة جادة».

خير الله: الهواء في وادي القمر فيه سم قاتل

وقال خير الله، في كلمته بمجلس النواب اليوم، إن أولى هذه البؤر هي وادي القمر ومصنع الأسمنت بها، حيث تمتلىء صدور الأهالي بالتلوث، مضيفا «ارتاح الناس وتألم أهالي وادي القمر التي لم يكن لها حظ من اسمها بعد أن غطى التلوث كل المنطقة»، مؤكدا أنه يوجد سم قاتل بوادي القمر، ولابد من زيارة الوزيرة لها.

وأشار إلى أن الوزارات السابقة تعاملت مع هذه المشكلة بالتعاطف اللفظي وكلمة حاضر وتوصيل الموضوع إلى الموظف الصغير وعدم وضع حلول جذرية.

بيان وزيرة البيئة

جاء ذلك خلال تعقيب النواب على البيان، الذي ألقته وزيرة البيئة اليوم، بالجلسة العامة لمجلس النواب حول مدى تنفيذ الوزارة برنامج الحكومة.

وأضاف النائب، أن منطقة الدخيلة هي ثاني بؤرات التلوث بالإسكندرية، لافتا إلى أن الحملة الفرنسية، بقيادة نابليون بونابرت، دخلت مصر من الدخيلة، وكأن أهاليها اعتادوا على دخول الأحزان والآلام بدون استئذان.

وتابع خير الله، أن بؤرة الفحم داخل منطقة النهضة هي البؤرة الثالثة للتلوث، وأدت إلى القضاء على الأراضى الزراعية، مضيفا أن مصنع العضم داخل زاوية عبد القادر كبؤرة رابعة للتلوث، قائلا «عايزك تيجي تشوفي وتشمي الريحة»، مختتما حديثه عن البؤر التلويثية بالإسكندرية بالإشارة إلى مصنع «جرين فالي» ببرج العرب.

وطالب النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بالجلسة العامة لمجلس النواب، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بتشكيل لجنة لزيارة وادي القمر والدخيلة ورؤية التلوث على أرض الواقع.

ووجه النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب، انتقادا لوزيرة البيئة لعدم التعامل الجاد مع الأدوات الرقابية التي يتقدم بها الأعضاء، موضحا أنه تقدم بطلب منذ 2018 بشأن مصنع أعلاف غير مطابق للمواصفات بمنطقة عبد القادر في الإسكندرية وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي موقف بشأنه.

وأكد النائب في كلمته، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذا المصنع مخالف لكافة المواصفات البيئية، قائلا: «مش عارفين من اللي ورا هذا المصنع؟».

كما انتقد ضيف الله، استمرار عمل مصنع أسمنت الإسكندرية وسط الكتلة السكنية، مؤكدا أن أغلب الأهالي في محيط مصنع الأسمنت يعانون من مرض الربو، وكافة الأمراض الصدرية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ قرار بنقله خارج الكتلة السكنية، أسوة بكافة الدول حول العالم، مراعاة لصحة المواطنين.