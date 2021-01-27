«التأديبية»: خصم 15 يوما من موظف استبعد تظلم شاكية على وحدة سكنية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مسؤول الإسكان بديوان عام محافظة أسوان سابقًا، بخصم أجر 15 يومًا من راتبه، لاتهامه باستبعاد تظلم مقدم من شاكية، ترتب عليه عدم حصولها علي وحدة سكنية، كما برأت المحكمة رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بمحافظة أسوان، من التهمة المنسوبة إليه، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، رفض استلام أوراق تظلم شاكٍ بقاعة عروس النيل خلال شهر أبريل من عام2017، بالمخالفة لاختصاصه الوظيفي والقانوني، ورفض منح الشاكي وحدة سكنية من الوحدات محل التحقيق رغم استحقاقه، كما لم يتخذ إجراءات فحص تظلم 7 شاكين، الأمر الذي ترتب عليه عدم حصولهم على وحدات سكنية.

ونسبت النيابة للمحال الثاني، قيامه باستبعاد شاكية من الحصول على وحدة سكنية من الوحدات محل التحقيق، وقام بتحرير إفادة تتضمن أن زوجة الشاكي حاصلة على قطعة أرض بقرية «قرطة ثالث» على الرغم من عدم صحة ذلك، ولم يقم بإرفاق صورة من الكشف الوارد من الوحدة المحلية بنصر النوبة للحاصلين على أرض بملف الشاكية، مما ترتب عليه عدم حصولها على وحدة سكنية من الوحدات محل التحقيق.

وثبت فتح باب التقدم لحجز وحدات سكنية عام 2008 بنظام الإيجار خاصة بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة الصداقة الجديدة بمحافظة أسوان، وتقدم عدد «8500» حاجز، وتم الإعلان عن أسماء المقبولين في عام 2016 بناءً على الأبحاث الاجتماعية التي تمت على المتقدمين، والتي أسفرت عن قبول عدد «5503» حاجزا واستبعاد عدد «2682» من المتقدمين.

وبموجب قرار من محافظ أسوان، تم فتح باب التظلم للمستبعدين غير المقبولين، ليتقدم خلال هذه الفترة مايقارب الـ«1700» متظلم، ثم أصدر محافظ أسوان القرار رقم 316 لسنة 2016 بتشكيل لجنة فحص التظلمات وقامت تلك اللجنة بفحص التظلمات وأصدرت قرارا بنتيجة أعمالها بقبول عدد «165» تظلما فقط.