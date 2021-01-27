لخريجي تجارة وما يعادلها.. وظائف شاغرة في بنك القاهرة: الشروط والمهام

يحرص كثيرون من خريجي الكليات، وخصوصا خريجي تجارة وما يعادلها من شهادات، على البحث عن وظائف شاغرة بالبنوك، حتى يتمكنون من العمل بمجال دراستهم.

وأعلن بنك القاهرة، عبر الموقع الرسمي الخاص به، عن حاجته لوظائف شاغرة في فروعه الموجوده في مصر لخريجي كليات تجارة وما يعادلها من شهادات، ويستعرض «الوطن» في ضوء ما يقدمه لمتابعيه من خدمات يومية على مدار الساعة، تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة للالتحاق بها، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على درجة البكالوريوس أو أعلى في إدارة الأعمال أو المالية أو التخصصات ذات الصلة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 7 أو 10 سنوات في تحقيقات الاحتيال ومخاطر الاحتيال والتدقيق الداخلي ووظائف الرقابة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه شهادة CFE المفضلة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات كتابة قوية باللغتين العربية والإنجليزية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات تحليلية قوية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات التعامل والتواصل السليم.

- أن يكون لديه قدرة على العمل تحت ضغط.

مسؤوليات العمل والوظائف

- يكون المتقدم للوظائف مسؤولا عن إجراء التحقيقات في أحداث الاحتيال المبلغ عنها من القنوات المصرفية المختلفة.

- يكون المتقدم للوظائف مسؤولا عن إعداد التقارير والتوصية بالتدابير المناسبة لتحقيق الاستقرار في الحدث الذي وقع أو لتعزيز العملية.

- يقوم الموظف بإجراء خطوات التحقيقات وفقا لدليل التدقيق الداخلي ومعايير التدقيق الدولية.

- المشاركة في إجراء التحقيقات لتحديد الظروف التي سمحت بحدوث الحادث، وتحديد المسؤوليات، والخسارة المادية، وأي انتهاك لسياسات إجراءات البنك.

- المشاركة في إجراء الاستجوابات والتحقيقات كلما لزم الأمر.

- إعداد تقرير بنتائج التحقيق بما في ذلك الإجراءات الموصى بها لرئيس التحقيقات في الاحتيال والمهمات الخاصة.

- التوصية بوضع ضوابط إلى جانب الإجراءات التصحيحية والوقائية الأخرى من أجل تقليل تكرار أحداث الاحتيال وتخفيف المخاطر.

- جمع الأدلة وحفظها بشكل صحيح.