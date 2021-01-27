«افتحي الكاميرا» الساعة بـ3 آلاف دولار: رحلة حنين حسام خلف القضبان

في 21 أبريل الماضي، أعلنت أجهزة الأمن القبض على حنين حسام، فتاة تطبيق «تيك توك»، صاحبة فيديو «افتحي الكاميرا» الذي أحدث حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض «دعوة صريحة للفتيات لممارسة الفجور»، بعد أن قالت في الفيديو «أنا عارفة إن في ناس كتيرة قاعدين في البيت وشغلها إتعطل.. عشان كده أنا عملت وكالة على لايكي، الجروب هيكون للبنات بس، وأنا اللي هكون في الجروب، أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش».

فيديو افتحي الكاميرا

الفيديو المثير للجدل «افتحي الكاميرا» رصدته أجهزة الأمن بعد ساعات من نشره على حساب المتهمة، التي شرحت مواصفات الفتيات التي ترغب في العمل معن بمبالغ مالية بقولها، «البنات لازم سن الواحدة فيهم ما يقلش عن 18 سنة، المفروض إن حضرتك مذيعة في أبلكيشن، يكون عندك نت وإضاءة كويسة، واللايف بيكون فورمال، مينفعش تخرجي بأي لبس خارج، أنا مبحبش الحال المايل، مفيش تجاوزات، ومفيش قلة أدب، وأنا مش هكون عايزة 100 بنت قالعين ملط، لا، 20 بنت من غير كده أحسن، التارجت مش كل الناس هتتساوى ببعض، كل حاجة ليها قبضها وحسب المشاهدات، من أول 36 دولار لحد 2000 و3000 دولار».

قضية الإتجار في البشر

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمة تهمة الإتجار في البشر، بجانب تهم أخرى منها الخروج على قيم ومبادئ المجتمع، وقررت حبسها في قضية الإتجار في البشر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعرضات حبسها مرتين، حتى صدر القرار أمس بإخلاء سبيلها بكفالة 15 ألف جنيه، قبل أن تستأنف النيابة على قرار المحكمة، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر استئناف النيابة أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، التي قررت قبل قليل رفض استئناف النيابة العامة، وتأييد إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

براءة في قضية الخروج على قيم وآداب المجتمع

وحصلت «حنين» على البراءة في قضية الخروج على قيم المجتمع ومبادئه، بعد عدة جلسات من المحاكمة، حيث نفت المتهمة تحريضها على الفسق، أو الخروج بأي ملايس ملفتة من شأنها التحريض على الفسق، وأنها تحدثت في فيديو «افتحي الكاميرا» عن ضرورة أن تكون الفتاة مرتدية ملابسها، لأنها ستكون مذيعة، ويجب ألا تظهر بأي ملابس فاضحة، كما اكتفت المحكمة بتغريم مودة الأدهم 300 ألف جنيه وإلغاء حبسها، بينما جددت محكمة أخرى، اليوم، حبسها لمدة 45 يوما.