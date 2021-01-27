«الاتحاد النوعي» بأسوان ينظم احتفالية يوم البيئة الوطني المصري الجمعة

ينظم الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، بالتعاون مع مؤسسة «وطن أخضر»، احتفالية بمناسبة يوم البيئة الوطني المصري، الجمعة المقبلة.

وصرح الدكتور أحمد زكي أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، بأن الاحتفالية سيتم نقلها عبر تقنية «زووم»، في إطار الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الاحتفال باليوم الوطني المصرى للبيئة، تتضمن مناقشة التنوع البيولوجى، والاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، ومفاهيم جديدة للزراعة.

وأضاف أنه سيتم مناقشة الاستخدام المستدام للمياه في الزراعة، ويشارك فى الاحتفالية خبراء البيئة والزراعة والتنوع البيولوجي في مصر.

وأشار أبو كنيز، إلى أن يوم البيئة الوطني، يواكب اليوم الذي صدر فيه قانون البيئة المصري، أي القانون رقم 4 لسنة 1994، موضحا أنه سيتم بدء الاحتفالية الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبل.

على جانب آخر، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أشارة البدء للحقن بلقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين بمستشفى أسوان التخصصي العام، والمخصصة لعزل حالات الإصابة بكورونا بمنطقة الصداقة الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على الأطباء والفئات الأولى بالتطعيم، لحماية صحة المواطنين، داخل 12 مستشفى على مستوى المحافظة، بإجمالى 1048 جرعة تطعيم.