«على فراش الزوجية».. تفاصيل ضبط 40 فيديو إباحي لطبيبة بيطرية بالمحلة

الصدفة وحدها قادت الزوج لاكتشاف جريمة زوجته خلال تسليمها وأسرتها بعض محتويات منزل الزوجية «العفش»، حيث لاحظ وجود لفافة داخل مرتبة السرير فأسرع إلى تمزيق المرتبة المحاطة بالخياطة المحكمة فعثر على فلاشة فوضعها في جيب بنطلونه وبعد دقائق من انصراف أسرة الزوجة وضع الفلاشة على جهاز كمبيوتر محمول «لاب توب» فكانت المفاجأة بظهور زوجته في مقاطع فيديو وهي تمارس الرذيلة مع عدد من الرجال، فجن جنون الزوج الذي حصر تلك المقاطع فوجدها قرابة 40 فيديو إباحيًا.

الزوج يشرح مشاكله مع زوجته

عشرات الصور التي تظهر فيها الزوجة الطبيبة البيطرية «إيناس .أ» 32 عاما، أمام الكاميرا وهي تبرز جمالها وهي عارية تارة، وهي بملابس داخلية تارات أخرى، وجدها الزوج أيضًا على تلك الفلاشة فأخذها وأسرع إلى قسم شرطة ثان المحلة، وحرر المحضر رقم 467 جنح المحلة، واتهم زوجته بالزنا وأنكر نسب طفلهما البالغ من العمر عامين، مشيرا إلى أنها كانت تتشاجر معه بشكل مستمر منذ أن تزوجها قبل 3 سنوات، وانتهى الأمر إلى إقامتها دعوى تبديد منقولات الزوجية، وأن تلك الخلافات دفعت عددا من أقارب الأسرتين للتدخل من أجل تسويتها، وبعدها وافق الزوج على اقتسام منقولات الزوجية ثم طلاقها.

وأضاف الزوج أنه اكتشف واقعة الفيديوهات الإباحية قبل الموعد المحدد لتوثيق الطلاق رسميًا عند مأذون، وأن هذه الفيديوهات كانت على فراش الزوجية، وأن سرير الزوجية وغرفة نومه كانت ظاهر في الفيديوهات التي شاهدها لزوجته، وأنه لم يقابل زوجته لأنها تقيم في منزل أسرتها في طنطا منذ عدة أشهر بسبب خلافاتهما الزوجية.

الزوج يطلب تحليل DNA

وقررت النيابة العامة، التحفظ على الفلاشة وتحريزها وإحالتها إلى خبراء الإذاعة والتلفيزيون لفحصها، ولبيان ما تحتويه من وقائع جنسية، وموافاة النيابة بنتائج تلك الفيديوهات، وكلفت النيابة، المباحث، بسرعة القبض على المتهمة تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطها وإحضارها لمواجهتها بأدلة الاتهام المنسوب إليها من قبل زوجها الذي طالب بخضوعها لتحليل إثبات البنوة DNA للتأكد من نسب طفله.