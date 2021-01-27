نيابة طنطا تحقق في اتهام «طبيبة المحلة» بالزنا: «الفلاشة» كشفت المستور

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان المحلة، بفتح باب التحقيق في بلاغ يتهم فيه زوج زوجته بالزنا وممارسة الرذيلة مع أشخاص غرباء بشقة الزوجية.

وباشر رئيس نيابة ثان المحلة التحقيق في وقائع اتهام زوج ضد زوجته الطبيبة البيطرية، وتدعي «س. ا»، 32 سنة بالزنا، نافيًا نسب طفله البالغ من العمر عامين له.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بحدوث الواقعة وبدء استدعاء اطراف البلاغ.

كما أفاد الزوج فى البلاغ الرسمي الذى حمل رقم 467 بقسم شرطة ثان المحلة ، بإجراء تحليل «DNA» لإثبات نسب الطفل له من عدمه، بعد أن كشفت الصدفة عن عدة أفلام فيديو محملة على «فلاشة» للزوجة وهي تمارس فيها الجنس.

وكشف الزوج فى بلاغه، أنه تزوج بزوجته منذ 3 سنوات، وخلال تلك الفترة كانت دائمة الخلافات معه والتشاجر معه، وترك شقة الزوجية والتوجه لمنزل أسرتها، وكانت تطالبه بمبالغ مالية كبيرة نظير العودة إليه من جديد.

وأضاف الزوج فى بلاغه، أنه فى الفترة الأخيرة رفعت الزوجة دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات العيش معا، قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة الزوجية

كما شدد الزوج أنه أثناء رفع المرتبة وجد بها «خياطة»، فقام بفك الخيط وعثر على «فلاشة»، وبفتحها عثر على فيديوهات لأشخاص آخرين مع زوجته أثناء ممارسة الرزيلة، ما دفعه للتوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر ضدها، واتهامها بالزنا ونفي نسب الطفل له، مطالبًا بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل «DNA» للتأكد من نسب الطفل له من عدمه.

وأفادت مصادر أمنيه أن الزوج والزوجة يعيشان في مدينة المنصورة، وأن الزوجة مارست الرذيلة مع بعض اشخاص غير مقيمين بمدينة المحلة وخارجها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.