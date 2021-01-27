بوتين يحذر من اندلاع الحرب العالمية الثالثة: نهاية الحضارة البشرية

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قناعته بأن نشوب حرب عالمية ثالثة غير ممكن في الظروف الراهنة، رغم حدة التناقضات التي يواجهها عالم اليوم، لافتا إلى أنه لو حدث ونشبت مثل هذه الحرب فإن ذلك سيعني نهاية الحضارة البشرية.

وفي كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أشار «بوتين» إلى تراجع فاعلية المؤسسات الدولية في العالم، وتكاثر النزاعات الإقليمية، وتدهور منظومة الأمن العالمي، بحسب ما ذكرت «روسيا اليوم».

وأضاف: «من المعروف أن غياب القدرة والجاهزية لحل مثل هذه المشكلات أدى إلى وقوع كارثة الحرب العالمية الثانية في القرن الماضي. بالطبع لم يعد مثل هذا النزاع العالمي الساخن ممكنا في الوقت الحالي، وهذا ما آمل فيه جدا، لأن هذا سيعني نهاية حضارتنا».

وأشار الرئيس الروسي، إلى ما وصفه بـ«أزمة النماذج والآليات السابقة للتطور الاقتصادي، وزيادة تفكك النسيج الاجتماعي، الأمر الذي يقود بدوره إلى تنامي استقطاب الآراء السياسية والنزعات الشعبوية والراديكالية اليسارية واليمينية، وغير ذلك من مظاهر التطرف».

وحذر بوتين من محاولات حل التناقضات الراهنة عبر البحث عن «أعداء داخليين وخارجيين»، مشيرا إلى خطورة تحول الخلافات الراهنة إلى «صراع الكل ضد الكل».

وجاءت هذه التصريحات من الرئيس الروسي، في أعقاب أول مكالمة بينه وبين الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، كشف «الكرملين» عن أنها أظهرت وجود خلافات كبيرة بين الزعيمين حول قضايا عديدة.

وأشارت الرئاسة الروسية، في بيان لها اليوم، إلى أن «الظاهر أن الظروف غير مناسبة لتطبيع العلاقات مع أمريكا"، مؤكدة "وجود تباين كبير بين بوتين وبايدن ظهر خلال الاتصال الهاتفي».

وغير بعيد عما كشفه الكرملين، أعلن البيت الأبيض أيضا أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، تحدث خلال أول محادثة له مع الرئيس الروسي بوتين، عن القلق إزاء أنشطة روسية، منها معاملة المعارض المسجون أليكسي نافالني، وذلك بالرغم من اتفاقهما على تمديد معاهدة «نيو ستارت» الخاصة بالحد من التسلح النووي.