الرئيس الروسي: عام 2020 حمل عبء عدة سنوات

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مواطني بلاده بحلول العام الجديد 2021، مؤكدا على أن عام 2020 حمل عبء عدة سنوات.

وأشار بوتين، في كلمة، إلى أن جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19»، غيرت الطريقة المعتادة للحياة والعمل والدراسة رأساً على عقب في شتى أنحاء العالم.

وأوضح الرئيس الروسي، أنه يبدو أن عام 2020 كان صعبًا على الجميع، مع القلق والصعوبات المادية الكبيرة، والقلق وعلى شخص ما، وخسارة مريرة لأقارب وأحباء، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأصبح سكان مدينتي «أنادير» و«بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي» في أقصى شرق روسيا أوائل مواطني روسيا الذين هنأهم بوتين بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ودقت ساعة العام الجديد في أنادير وبيتروبافلوفسك كامتشاتسكي عند 15:00 بتوقيت موسكو «02:00 ظهرا بتوقيت القاهرة».

وكانت السلطات الروسية، بدأت في 5 ديسمبر الجاري حملة التطعيم العام ضد كورونا بتوجيه من بوتين.

وكانت السلطات الروسية، سجلت، اليوم، 27747 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 3159297 إصابة.

وذكر «المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار كورونا»، في بيان، أنه تم تسجيل 593 وفاة جديدة، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بكورونا المستجد إلى 57019 إصابة .

من جانبها، أعلنت «الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك» روس بوتريب نادزور، إجراء أكثر من 90.6 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بكورونا في عموم روسيا منذ بداية انتشار الوباء في البلاد.

وفي سياق متصل، أعلن مدير مركز «جامالي» لأبحاث الأوبئة ألكسندر جينتسبورج، اليوم، أن الدواء، الذي يعتمد على الأجسام المضادة لعلاج كورونا، لا يمكن شراؤه في الصيدليات.

وأشار جينتسبورج، في تصريح صحفي، إلى أن هذا الدواء يتم تصنيعه للاستخدام في المستشفيات.

وكان جينتسبورج، قال في وقت سابق، إن مركز «جامالي» يطور حاليا عقارا يعتمد على الأجسام المضادة لعلاج فيروس كورونا المستجد«كوفيد 19»، وأعرب المسؤول الروسي، عن أمله في أن يتم تسجيل العقار في غضون عام تقريبا.