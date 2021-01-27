شمال سيناء تحتفل بيوم البيئة الوطني

احتفلت محافظة شمال سيناء، بيوم البيئة الوطني، حيث نظم فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء، بالتعاون مع جمعية حقوق المرأة السيناوية، ندوة في مقر الجمعية بحي المساعيد بالعريش، للتوعية بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، ونشر الوعي البيئي بين المواطنين، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقالت سوسن حجاب، رئيس فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء ورئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، أنه سيتم تنفيذ حملة تشجير يوم الاثنين المقبل ضمن المبادرة الرئاسية «التعافي الأخضر.. الطريق لما بعد كوفيد 19»، التي أطلقتها وزارة البيئة بمناسبة يوم البيئة الوطني، برعاية رئيس مجلس الوزراء.

أشارت خلال الندوة، التي عقدت بحضور الدكتور عبدالكريم الشاعر الأستاذ في جامعة العريش، إلى أن مبادرة «التعافي الأخضر»، مبادرة رئاسية أطلقها رئيس الجمهورية، بهدف حث المواطنين على المشاركة في الحفاظ علي البيئة، والموارد الطبيعية، ونشر الوعي البيئي، والحفاظ على المحميات الطبيعية، وخفض معدل التلوث البيئي، ودمج الشباب في العمل البيئي، دعم الاقتصاد وزيادة التنافسية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، بجانب الحد من السلوكيات ذات الأثر البالغ في استنزاف الموارد البيئية والطبيعية لضمان مستقبل الأجيال القادمة وحقها في تلك الموارد في ظل التنمية المستدامة.

وحذرت «حجاب»، من استخدام المواد والأكياس البلاستيكية لما لها من ضرر بالغ علي حياة المواطنين، حيث تعد مادة الديوكسين ومادة الفثاليتات المكونة للبلاستيك الذي تصنع منه الأواني والعبوات التي توضع فيها الأطعمة والمشروبات والأكياس البلاستيكية والعديد من الصناعات التي يستخدمها الإنسان مباشرة من أخطر المواد السامة، وخاصة عند تعرضها للحرارة أو لحرارة الأطعمة والمشروبات، فهذه المواد تتفاعل وتتسرب إلى الأطعمة والهواء وتعرض الجسم إلى العديد من الأمراض.

وطالبت «حجاب»، بأن يتم استبدال الأكياس البلاستيكية في المحال التجارية بالأكياس الورقية بجانب الحد من استخدام المواد البلاستيكية والتوعية بمخاطر وأضرار المواد البلاستيكية علي الإنسان والبيئة المحيطة.

من جانبه أكد إبراهيم سالم، المدير التنفيذي لجمعية حقوق المرأة السيناوية، أن الندوة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، التي أطلقتها وزارة البيئة بمناسبة اليوم الوطني للبيئة، وهي ضمن الأنشطة التي نفذتها الجمعية للحفاظ على البيئة والتقليل من استخدام البلاستيك.