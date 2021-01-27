لجنة مكافحة كورونا: مصر خالية من السلالات الجديدة للفيروس حتى الآن

قالت منظمة الصحة العالمية، بإقليم الشرق المتوسط، إن هناك 3 سلالات جديدة ظهرت في 10 دول في الإقليم، وتابعت في مؤتمر صحفي لها عقد اليوم، عن طريق «زووم»، أن المنظمة ستعمل على ضمان توفير التوزيع العادل للدول، وثبات حق كل دولة في الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وتواصلت «الوطن» مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، لمعرفة هل مصر من الدول التي ظهرت بها الـ3 سلالات جديدة من فيروس كورونا أم لا؟.

وقالت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك عدد من الدراسات التي أجريت على مصابي فيروس كورونا في مستشفيات العزل، للتأكد من وجود سلالات جديدة ظهرت لدينا أم لا.

وتابعت اللجنة في تصريحاتها، بأن نتائج الدراسات كشفت عدم ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا حتى الآن، في مصر، لافتة إلى أنه فور ظهور أي نوع من السلالات الجديدة سيجري إعلان ذلك.

وأضافت اللجنة أن أعراض فيروس كورونا المتعارف عليها هي التي تظهر بالفعل على مصابي الفيروس، ولا توجد أي أعراض جديدة، مشيرة إلى أن الفيروس يهاجم أكثر من جهاز داخل الجسم منها الهضمي والعصبي.

وحول ما إذا كان من الممكن أن يحصل المواطن على جرعة من لقاح كورونا ثم يحصل على جرعة ثانية لكن من لقاح آخر، علقت اللجنة قائلة: «حصول المواطن على جرعتين من شركتين مختلفتين للقاح كورونا أمر غير منطقي، ولا يوجد له أي أساس».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127433 حالة.

وتستمر وزارة الصحة والسكان، في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع مستشفياتها لمتابعة الموقف الوبائي أولا بأول.