الصحة العالمية تسجل أعلى وفيات أسبوعية بكورونا في العالم بـ96 ألف حالة

وصل معدل الوفيات بفيروس كورونا المستجد، إلى رقم غير مسبوق خلال الفترة الماضية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي كشفت في تقريرها اليوم، تسجيل نحو 96 ألف وفاة ناجمة عن «كوفيد-19» في العالم خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل مستوى قياسيا لهذا المؤشر.

وذكرت المنظمة أن الحصيلة العامة للوفيات في العالم ارتفعت في الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري، بواقع 95991 حالة وفاة جديدة، وتعتبر الحصيلة الجديدة أعلى بنسبة 1% مقارنة مع الحصيلة الأسبوعية السابقة التي بلغت 93882 حالة، وفقا لما نشره موقع «روسيا اليوم».

وتجاوزت وفيات فيروس كورونا في العالم، حاجز المليوني وفاة بـ171 ألف حالة، وفقا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».

وكانت الولايات المتحدة الامريكية، صاحبة أعلى وفيات في العالم، بعد ما تجاوزت 435 وفاة، ولكنها سجلت خلال يناير الجاري، أعلى معدل وفيات على الإطلاق بلغ 80 ألف حالة وفاة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في ديسمبر الماضي، بأكثر من ألف وفاة. وسجلت السلطات الصحية أعلى وفيات في يوم واحد في 12 يناير الجاري، جاوزت الـ4.483 ألف حالة.

بينما أصبحت المملكة المتحدة البريطانية، صاحبة المركز الأول لأكبر عدد من الوفيات المؤكدة في العالم، بالنسبة لعدد السكان، حيث جاوزت الوفيات 100 ألف حالة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء بـ«إحصائية قاتمة».

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مسئوليته الكاملة عن ارتفاع وفيات «كوفيد -19» في بلاده، قائلا: «إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة.. فعلنا حقا كل ما في وسعنا وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لتقليل الخسائر في الأرواح وتقليل المعاناة إلى أدنى حد».