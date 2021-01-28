4 حالات فقط.. استثناءات في مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

يتساءل البعض عن الاستثناءات في مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهل يحق استمرار الاستفادة منه في تلك الحالات.

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، فإن الأصل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أن يقف الانتفاع به إذا تجاوزت سن المؤمن عليه الستين، إلا أن هناك استثناءات على ذلك.

تستعرض «الوطن» الاستثناءات في مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت التضامن، أنه يمتد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى المؤمن عليه الذي تجاوز سن الستين في الحالات الاتية :

الحالة الأولى

من مدت خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم بكل من القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

الحالة الثانية

المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير.

الحالة الثالثة

حالة المؤمن عليه الذي بلغ سن الستين ولم يكن قد استكمل المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة ومدتها 120 شهرا، وذلك إذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة المشتراة التى أدي تكلفتها بالكامل، لاتعطي الحق في المعاش، حيث يكون لها لحق في الاستمرار في العمل ، أو الالتحاق بعمل جديد حتى تاريخ استكمال مدة 10سنوات اشتراك فى التأمين .

الحالة الرابعة

وأخيرا حالة المؤمن عليه في الحكومة أو القطاع العام الذين يكون سن تقاعدهم أكبر من سن الستين.

خطوات شراء مدة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

ووفقا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإنه يمكن شراء مدة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ضمن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي من خلال الخطوات التالية :

أولا: أن يتقدم طالب الخدمة وهو المؤمن عليه بطلب حساب مدة سابقة على النموذج المحدد باللائحة التنفيذية وأن ​يكون النموذج من أصل و3 صور، وذلك أثناء فترة سريان التأمين عليه.

ثانيا: لابد أن يبدي المؤمن عليه رغبته في طريقة حساب تكلفة المدة المراد حسابها، سواء بطريقة السداد دفعه واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها، أو الاشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، أو أدائها بالتقسيط.

ثالثا: بشأن حساب السن، فإنه يعتبر كسور السنة سنة كاملة أو التقسيط حتى سن الستين إذا رغب في ذلك.

رابعا: يتم توقيع المؤمن عليه على النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة سواء كانت نقدا أو بالتقسيط.

خامسا: فإنه في حاب التقسيط يلزم موافقة صاحب العمل.