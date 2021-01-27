الغرف التجارية تعلن انتهاء أزمة أسطوانات الأكسجين في مصر

أكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة، انتهاء أزمة أنابيب الأكسجين المفتعلة تماما من السوق المحلي، والموجود حاليا يكفي الاحتياجات، نافيا أن تشهد الأسواق أي نقص لأى مستلزم طبي، وعددها 8500 صنفا.

وأفاد «إسماعيل»، بلجوء عدد كبير من المستوردين وشركات المستلزمات الطبية، باستيراد أنابيب الأكسجين وأجهزة توليد الأكسجين من الجو، وتم توفيرها فى الأسواق، ومتاحة بأسعار مناسبة، داعيا أي مواطن يشعر بارتفاع سعر أو عدم وجود أي مستلزم طبي، اللجوء إلى الغرفة التجارية بالقاهرة لتوفيرها.

وفى السياق ذاته، قال إن هناك تراجعات غير مسبوقة في أسعار الكمامات في السوق المحلي، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال جائحة كورونا، لتباع بأسعار تتراوح بين 50 قرشا جملة، و100 قرش تجزئة، وذلك وسط عروض سعرية على الكمامة، من عدد كبير من الشركات، وبيعها بسعر التكلفة، وأغلبها محلية الصنع.

وأرجع رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة، تراجع أسعار الكمامات، إلى تراجع مستلزمات الإنتاج عالميا بنسبة 50%، ودخول شركات محلية فى مجال الإنتاج، فضلا عن تنويع الاستيراد من الخارج، ما أسهم فى زيادة المعروض، وتنوع الخيارات أمام المستهلكين، لافتا إلى أن الإنتاج يفوق الطلب في السوق المحلي.

وأوضح أن الطلب على الكمامات شهد تراجعا الفترة الماضية، إلا أنه عاود إلى الارتفاع، حتى أن سعر الكمامات انخفض من 350 جنيه للعلبة «تضم 50 واحدة»، إلى 50 جنيها فقط.

وأضاف أنه خفض إنتاج مصانعه من 3 ورديات إلى وردية واحدة فقط، بسبب تراجع الطلب، مؤكدا أن الطلب يغطى الاستهلاك المحلي، ويفيض للتصدير، وأن شركته صدرت قرابة نصف مليون كمامة لتنزانيا مؤخرا.

وتباع الكمامات في الأسواق، من 1 حتى 1.5 جنيها مقابل 5 جنيهات سعرها قبل شهرين.

ونصح رئيس الشعبة، بعدم ارتداء الكمامة سوى فى الأماكن المزدحمة فقط، وشدد على ضرورة عدم ارتدائها لفترات طويلة، حتى لا يكون تاثيرها سلبيا على مستخدميها.

وفى السياق ذاته، قال إن هناك نحو 10 آلاف أسطوانة أكسجين بالمنظم، جرى استيرادها من الصين سعة 8كونتيلر، بالإضافة إلى أجهزة توليد الأكسجين.

وأخيرا استبعد صحة ما تردد عن قيام وزارة الصحة، باسيراد الغاز المسيل من الخارج، واصفا ذلك بالكلام غير الصحيح.