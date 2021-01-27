وزيرة البيئة: «مفيش حاجة تخوف الحكومة من النزول وعمل مخالفات»

أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أن مصنع سنمار للبتروكيماويات في محافظة بورسعيد، تقدم بخطة تصحيح لأوضاعه، لكنها ستكون على مدار عامين، لا سيما أنها تحتاج الكثير من المبالغ المالية، مضيفة: «مفيش حاجة تخوف الحكومة من أنها تنزل وتعمل مخالفات، لكن هل الرسالة التي نريدها هي أننا نغلق مصانع، أم أننا نسعى لتوفيق الأوضاع بحيث يحدث تصالح بين التنمية والبيئة».

ياسمين فؤاد: مصنع سنمار للكيماويات تقدم بخطة لتصحيح الأوضاع

وقالت وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، تعقيبا على مطالبة أحد النواب بغلق المصنع، إن الوزارة توصلت مع المصنع لخطة إصحاح حقيقية، وهذا هو الهدف، وسيتم تنفيذها.

وفيما يخص الأكياس البلاستيكية، أشارت ياسمين فؤاد، إلى أن لجنة الطاقة بمجلس النواب، في الفصل السابق قررت أن تكون المادة القانونية بقانون تنظيم إدارة المخلفات، هي الحظر في الوقت الذي كانت تذهب اللجنة للمنع، لكن ذلك لسبب أيضا، لا سيما أن هناك لا يزال مصانع قائمة على هذه الأكياس، مشيرة إلى أن الوزارة لم تنتظر صدور اللائحة التنفيذية، حيث نسقت بالكامل مع وزارة الصناعة، لمنع دخول مادة معينة مًضرة، فضلا عن وضع هيئة المواصفات والجودة معايير، بشأن سُمك الأكياس أحادية الاستخدام، حتى لا تكون مضرة بالبيئة، وهناك مبادرات لاستخدام الأكياس القماش.

وأضافت الوزيرة أن الفكرة أن نصحو باكرا لنقل إلغاء العمل تماما بالأكياس أحادية الاستخدام، قد لا يتناسب مع طبيعة الظروف، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية في سبيل الانتهاء منها، وسيتم منع التوزيع المجاني لهذه الأكياس.

وفيما يتعلق بمصانع الأسمدة في حلوان، أكدت ياسمين فؤاد، أنها وضعت علي الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة، وعندما يحدث شيء يتم وقف الوحدة المسببة للانبعاثات ونطلب من المصنع توفيق أوضاعها.