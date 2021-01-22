بالأسماء.. تشكيل مستشاري لجان اتحاد الطلاب بجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، القرار رقم «154 لسنة 2021م»، الذي يتضمن الموافقة على تشكيل مستشاري لجان اتحاد الطلاب بالجامعة.

وتضمن التشكيل الجديد، الدكتور رشدي شوقي العدوي، الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة، منسقًا عامًا للأنشطة الطلابية، والدكتور صبحي محمد محمد سراج، الأستاذ بقسم الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية، مستشارًا للجنة الجوالة والخدمة العامة، والدكتور حسني زكريا السيد النجار، الأستاذ بقسم علم النفس التربوي، بكلية التربية، مستشارًا للجنة الثقافية.

وشمل التشكيل الجديد، الدكتور هاني أحمد عبد السلام، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية، مستشارًا للجنة العلمية، والدكتور فيصل أحمد متولي، المدرس بقسم الاجتماع بكلية الآداب، مستشارًا للجنة الفنية، والدكتورة إيمان عبدربه يوسف، المدرس بقسم الاقتصاد المنزلي، بكلية التربية النوعية، مستشارًا للجنة الاجتماعية. كما شمل – أيضًا - الدكتورة رشا محمود أحمد درويش، المدرس بقسم اللغة الألمانية بكلية الألسن، مستشارًا للجنة الأسر، والدكتور أحمد محمد رضا عبد الصمد، المدرس بقسم علوم الحركة بكلية التربية الرياضية، مستشارًا للجنة الرياضية.

وفي وقت سابق، هنأ الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الأخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، مشيداً بمواقفهم الوطنية.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، في برقية تهنئته: «يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة كفرالشيخ أن أتقدم للأخوة الأقباط بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيدها على الأخوة الأقباط من أبناء الوطن بصفة خاصة وجميع المصريين بصفة عامة بالصحة والخير والبركات».

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة والقمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة داعيا الله عز وجل استمرار الحب والتآخي بين جميع أطياف الشعب المصري الذي تربطه أواصر الأخوة والمودة و أن الشعب المصري في رباط إلى يوم الدين معربا عن تمنياته بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد دسوقي، أننا جميعاً شركاء في وطن واحد تجمعنا رسالة الأديان السماوية والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة وسنظل قلباً وصفاً واحداً في وجه من يعبثون بمقدرات هذا البلد متحصنين بإيماننا ووحدتنا في رحاب بلدنا الحبيب مصر التي ننعم علي أرضها بالأمن والمحبة مؤكداً على فخره واعتزازه بأن يجمعنا حب الوطن وأن نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.