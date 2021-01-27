انخفاض طفيف في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ811 جنيها

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية معاملات اليوم الأربعاء الموافق 27 يناير الجاري، في البورصات العالمية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على السوق المصرية ومحلات الصاغة، وكانت قد شهدت أسعار الذهب خلال العام الماضي، حالة من التذبذب في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

واستمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» للمتابعين والقراء، نستعرض متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18، والجنيه الذهب، في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 27 يناير، في محلات الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 925 و927 جنيهًا.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 809 و811 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 693 و695 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب، بين 6472 إلى 6588 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وانخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء، قبل صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة، وفي ترقب إجراءات الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن التحفيز المالي، وذلك وفقًا لوكالة «رويترز».

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.2% إلى 1851.90 دولار للأوقية في تمام الساعة 09:35 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% عند 1847.99 دولار للأوقية، وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنحو 0.3% عند 25.46 دولار للأوقية، كما شدد صندوق النقد الدولي، على أن توفير أكبر قدر من اللقاحات والعلاجات والدعم الإضافي للسياسات قد يؤدي إلى تحسين النتائج.