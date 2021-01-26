أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-1-2021 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا في السوق المصرية مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وذلك بعد أن سجّل المعدن الأصفر ارتفاعًا في الأسعار بقيمة نحو 3 جنيهات للجرام، مع أول أيام الأسبوع لعمل البورصات العالمية وأسواق المال.

واستمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» للمتابعين والقراء، نستعرض متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الثلاثاء 26 يناير، في محلات الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب لعيار 24 بين 928 و930 جنيهًا.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 812 و814 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 696 و698 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم، بين 6496 إلى 6512 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

قلصت أسعار الذهب مكاسبها مع ارتفاع الدولار أمس الاثنين، لكن توقعات بتحفيز مالي أميركي جديد أعطى دعمًا للمعدن النفيس قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، وفقًا لوكالة «سكاي نيوز».

وفي أواخر جلسة التداول، سجل الذهب في المعاملات الفورية 1855.30 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا 0.15% بعد أن كان صعد بما يصل إلى 0.8%.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1$ لتصل إلى 1855.20 دولار للأوقية عند التسوية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% وهو ما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ويبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعا للسياسة النقدية يستمر يومين، ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة قريبة من الصفر.

ومن شأن أسعار الفائدة المنخفضة أن تزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا بينما تؤثر سلبا على العملة الخضراء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2% إلى 25.34 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.05% إلى 1098.00 دولارا للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.76% إلى 2235.10 دولار للأوقية.

الذهب سيكون زينة وخزينة للأفراد والدولة

وقال الدكتور الناجي فرج، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون صناعة الذهب، إنّ مصر لديها العديد من الكفاءات في مجال تصنيع المشغولات الذهبية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي بعشرات المليارات من الدولارات، وهي سياسة اقتصادية بعيدة المدى لدعم الاقتصاد: «الذهب سيكون زينة وخزينة للأفراد والدولة، وهو غطاء نقدي واحتياطي استراتيجي، وأكبر احتياطي ذهب موجود في أمريكا بواقع 81355 طنا».

ولفت مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون صناعة الذهب خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، إلى أنّه كلما زاد الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب، كلما انعكس ذلك على قوة العملة المحلية عالميًا: «الاستثمار في الذهب للدولة من أنجح الاستثمارات سواء كان في التنقيب أو التصنيع».