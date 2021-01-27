النيابة تحيل سيدة للمحاكمة الجنائية بتهمة الجمع بين زوجين بالجيزة

أمرت النيابة العامة، بإحالة ربة منزل للمحاكمة الجنائية، بتهمة الجمع بين زوجين، وقالت مصادر قضائية، إنه من المقرر بدء المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة.

وكشفت التحريات أن المتهمة تزوجت قبل 9 سنوات من شاب، وبقيت على ذمته رغم الخلافات التي وقعت بينهما، وانتقالها للعيش مع والدها، وبعدها تزوجت آخر، عام 2018، بعدما أخبرته أنها تزوجت من قبل وانفصلت.

وأكدت التحريات والتحقيقات أن الزوج الأخير اكتشف أن زوجته على ذمة آخر تزوجته عام 2011، وأنها لم تنفصل عنه، وتقدم ببلاغ ضدها، يتهمها فيه بالزنا، والجمع بين زوجين.

وألقت الشرطة القبض على المتهمة، وأحالتها للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات مع المتهمة، وأمرت بحبسها على ذمة التحقيقات، واستمعت لأقوال المُبلغ «الزوج الثاني»، الذي اتهمها بالزنا والجمع بينه وبين آخر، سبقه بقرابة 7 سنوات، موضحا أنها أخبرته بانفصالها عنه، على خلاف الحقيقة، وأنه اكتشف مؤخرا أنها لا تزال على ذمته.

وتسلمت النيابة العامة تحريات المباحث، التي أكدت صحة الواقعة، وشرحت التحريات تفاصيل الواقعة، حيث إن المتهمة تزوجت من شاب عام 2011، وانتقلت للعيش مع والدها بأكتوبر، بعد الخلافات التى دبت بينها وبين زوجها، ثم تعرفت على شاب آخر في غضون عام 2018، وتمت خطبتهما لعدة أشهر ثم تزوجا.

وأكدت التحريات أن الزوج الثاني «المُبلغ»، اكتشف أنها على ذمة الأول، فتقدم ببلاغ ضدها، كما أوضحت التحريات اعتياد المتهمة على ارتكاب جريمة الدعارة بمقابل مادي.

وأحالت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة الجنائية بتهم الزنا والجمع بين زوجين وممارسة أعمال منافية للآداب، ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة محاكمة للمتهمة خلال الأسابيع المقبلة.

ومن ناحية أخرى، اكتشفت النيابة العامة وجود واقعة تزوير ارتكبها والد المتهمة، حيث قدّم طلبا للحجر عليها، مشفوعا بشهادة مزورة تفيد أنها مريضة نفسيا، وذلك على خلاف الحقيقة، وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بتزوير محرر رسمي واستعماله.