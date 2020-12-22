تجديد حبس عروس بنها الهاربة في شهر العسل بتهمة الجمع بين زوجين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، تجديد حبس عروس بنها الهاربة، المتهمة بالجمع بين زوجين بعد هروبها من زوجها الرسمي في شهر العسل بعد 14 يوما من الزواج ، وزوجها العرفي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمة "نجلاء ع.ع" 18 عاما، وزوجها العرفي "يوسف ع.ح"، تهمة الزنا والتزوير والجمع بين زوجين، وخلال التحقيقات قرر الزوج العرفي لعروس بنها الهاربة أنه كان على علاقة بها منذ عدة أشهر، وتعرف عليها من موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" حيث إتفقا على الزواج العرفي، وهربت من منزلها ببنها وذهبت له بمدينة اشمون في محافظة المنوفية وتزوجها عرفيا وعاشرها معاشرة الأزواج معترفا أنه كان يعلم بزواجها بعد أن أنكر عدم علمه بزواجها في تحقيقات الشرطة.

وقالت عروس بنها الهاربة أمام النيابة إن زوجها الرسمي كان يعاملها معاملة سيئة وتعدي عليها بالضرب، مشيرة إلى أنها خُطبت له لمدة سنتين رغما عنها قبل إتمام الزواج الرسمي، وأضافت أنها خلال فترة الخطوبة كان يقول لها كلام الحب المعسول ولكنه ظهر علي حقيقته بعد الزواج وضربها وأهانها في شهر العسل فقررت الهرب والزواج من حبيبها عرفيا.

كانت نيابة قسم بنها، قررت حبس عروس بنها وزوجها العرفي 4 أيام علي ذمة التحقيق ووجهت لها النيابة تهمة الجمع بين زوجين.