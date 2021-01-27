إيران وراء تسليح ميليشيات الحوثي اليمنية بالصواريخ..(فيديو)

يُزيد تأكد المجتمع الدولي، يومًا بعد يوم، من تورط إيران في دعم الجماعات الإرهابية، ففي تأكيد أممي جديد على تورط إيران بدعم ميليشيات الحوثي في اليمن، عرض تقرير على مجلس الأمن الدولي أكد أن إيران تمد الحوثي بالأسلحة والصواريخ، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

إيران تقف وراء منظومة الصواريخ التابعة للحوثيين

وأشار التقرير، إلى أن هناك كمية متزايدة من الأدلة التي تثبت تورط إيران، فالتقرير الأممي أكد ما أشارت إليه وزارة الداخلية اليمنية بأن نظام الصواريخ الحوثية يقف وراءه خبراء إيرانيون ويدخل إلى اليمن عن طريق تهريب الصواريخ مجزأة وتركيبها في صنعاء عن طريق خبراء.

الدعم الإيراني للميلشيات لا تقتصر على الحوثيين في اليمن فقط

وأشار التقرير أيضًا إلى أن دعم إيران للميليشيات ليس فقط في اليمن، بل في العراق ولبنان، فالإنتهاكات والممارسات العدوانية اليومية للحوثيين، في اليمن، تتعدّد أشكالها ونماذجها، حسبما وثقت جهات حقوقية، محليّة وأمميّة، صنِّفت بعضها بـ «جرائم حرب»، إذ يتم استهداف المدنيين بالقتل، كما تتعرّض ممتلكاتهم للنهب والسرقة، وجباية الأموال، بحيل وأساليب متفاوتة.

جانب من إرهاب جماعة الحوثي

وفضلًا عن ذلك، هناك حالات اختطاف وتوقيف عشوائي لطلب الفدية، وذلك في ظلّ مواصلة الميليشيات الحوثية تصعيدها الميداني والعسكري، وخرق الجهود الأممية، ومن ثمّ تجميد الحلول السلميّة الممكنة، حيث تعمد إلى ملء المشهد السياسيّ بالفوضى والانسداد، لجهة الإرتزاق من الحرب الممتدة منذ نحو ستّة أعوام، وتحقيق عوائد ومكاسب اقتصادية.