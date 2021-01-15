عقوبات على إيران.. وإدانات لإطلاق الحوثي درون مفخخة تجاه السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على إيران، وقالت الوزارة الأمريكية، إن العقوبات استهدفت منظمتي الصناعات البحرية والجوية الإيرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وطالت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، مؤسسات الصناعات البحرية والجوية والجوفضائية الإيرانية، بالإضافة إلى مؤسسات مرتبطة بالأسطول البحري لخطوط الشحن «إريسل جروب».

وطالبت الخارجية الأمريكية، كل الدول بحظر بيع أو تزويد إيران بالأسلحة، موضحة أن إيران تستخدم هجمات الزوارق والصواريخ والمسيرات في حملة نشر الإرهاب عالمي.

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أن الأسلحة الإيرانية تغذي الصراعات في سوريا ولبنان والعراق واليمن، مضيفة أن انتشار الأسلحة التقليدية الإيرانية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة، إطلاق الحوثيين، المدعومين من إيران، عددا من الطائرات بدون طيار «مفخخة» باتجاه الأراضي السعودية، واستمرارها في الأعمال الإرهابية الجبانة التي تعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.

وأكدت الوزارة البحرينية وقوف المنامة في صف واحد إلى جانب الرياض ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

وأشادت الخارجية البحرينية، بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي» والتي اعترضت الطائرات ودمرتها.

وأدانت الحكومة اليمنية الشرعية، إطلاق الحوثيين الإرهابيين المدعومين من طهران، اليوم، 3 طائرات مسيرة بدون طيار مفخخة من محافظة «الحديدة» اليمنية على ساحل البحر الأحمر، باتجاه السعودية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، إنها تدين العمل الإرهابي، مؤكدة وقوف اليمن حكومة وشعبا مع السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأعلنت الخارجية اليمنية، أن اليمن يؤيد كافة الإجراءات التي تتخذها السعودية في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب بكافة أشكاله.

من جانبها، أدانت منظمة «التعاون الإسلامي»، اليوم، بشدة إطلاق الحوثيين الإرهابيين 3 طائرات دون طيار «مفخخة» باتجاه السعودية.

وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، في بيان، تأييد المنظمة جميع الإجراءات التي تتخذها قوات «التحالف العربي» للتعامل مع الأعمال العدائية التي يمارسها الحوثيين.