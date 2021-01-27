مشاركون بأولى دفعات مبادرة «مصر الرقمية»: تغني عن السفر وبدون واسطة

قالت لوجين علاء فهمي، الملتحقة بالدفعة الأولى لمبادرة بناه مصر الرقمية، إنها تخرجت من تخصص علوم الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الأمريكية، وكانت متفوقة في دراستها طيلة تلك السنوات، وبالرغم من ذلك سعت للتقديم والالتحاق لمبادرة «مصر الرقمية» التابعة لوزارة الاتصالات لثقل مواهبها في هذا المجال.

لم تتوقع أن تتكلف المبادرة 450 ألف جنيه

وأضافت «فهمي»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنها علمت بتلك المبادرة عبر إحدى البرامج التي استضافت وزير الاتصالات، وعندما علمت بتلك الفرصة سعت للالتحاق بها، إلا أنها لم تتوقع أن تتكلف المبادرة تتكلف 450 ألف جنيه تتحملها الوزارة بشكل كامل.

تسعى للالتحاق بمجال الروبوتات ضمن المبادرة الجديدة

وأوضحت، أنها تسعى للالتحاق بمجال الروبوتات ضمن المبادرة الجديدة، كونها الأقرب إلى مجال دراستها في الجامعة، وهو التخصص الذي تسعى للتفوق فيه مستقبلا.

عادل: التحقت بالمبادرة بدون واسطة

من جانبه، قال إسلام عادل، أحد المشاركين بالدفعة الأولى لمبادرة مصر الرقمية، إن المبادرة توفر تدريبا في العديد من المجالات الحديثة، وسعى للالتحاق بها بهدف عدم السفر لدراسة الماجيستير في إحدى دول الخارج، وآثر الالتحاق بتلك المبادرة ونجح في الالتحاق بها دون واسطة.

يسعى للتخصص في علم الروبوتات

وأضاف «عادل»، خلال استضافته بالبرنامج، أنه يسعى للتخصص في علم الروبوتات، ضمن تلك المبادرة الحديثة والغنية بالمعلومات والدورات التدريبية، كما أن البرنامج يتكون من 3 فصول دراسية، يعتمد الأول على تجهيز الطالب بمهارات اللغة الإنجليزية، والثاني على تنمية القدرات لدى الطلاب، والثالثة لتنمية الطلاب وتعزيز قدراتهم على تولي القيادة.