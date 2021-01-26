كيف تستفيد من مبادرة البنك الزراعي لتسوية ديون المتعثرين؟

فى إطار دعم القطاع الزراعي في مصر وبهدف تمكين العملاء المتعثرين في القطاع من التعامل مجددا مع القطاع المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج بما يُسهم في توفير فرص أكبر للكسب وخلق فرص للعمل، أطلق البنك الزراعي مبادرة تسوية ديون المتعثرين.

وأعلن البنك الزراعي المصري، مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين بالبنك، تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة بالبنك التي تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه، وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» معلومات عن المبادرة وشروط الاستفادة منها.

شروط الاستفادة من مبادرة المتعثرين بالبنك الزراعي المصري

يشترط أن يكون العميل الذي يتقدم بطلب لإسقاط ديونه، سدد 50% من أصل المديونية، مع إسقاط العوائد.

تطبيق الإعفاء النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل، وإسقاط العوائد المتراكمة.

وتنقسم المبادرة إلى شريحتين، الأولى سيستفيد منها 307 آلاف عميل بمديونيات تصل لـ25 ألف جنيه كأصل للدين.

إعفاء العملاء من الفوائد بشكل كامل بالنسبة للعملاء التي تزيد أصل ديونهم عن 25 ألف جنيه وصولا لـ10 ملايين جنيه.

يتنازل عن كل القضايا بينه وبين أي عميل مديون، لتوفير إتاحة التعامل مع أي بنك على حده.

يستفيد العملاء المتعثرين من الأفراد والشركات بالبنك.

إعفاء العميل من فوائد الديون المهمشة شرط سداد 10% من أصل المديونية.

يتنازل البنك عن النزاعات القضائية مع العميل بمجرد إجراء التسوية.

يرفع اسم العميل من القوائم السلبية في «أي سكور»، ولكن يتم ذكر معلومة تاريخية بأنّه عميل مبادرة لمدة 3 سنوات.

تضم المبادرة إسقاط نصف مديونيات المتعثرين لأكثر من 25 الف جنيه وحتى 10 ملايين للأفراد والشركات، ويستفيد من ذلك نحو 21 ألف عميل.

وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنّه سيتم حذف المزارعين المتعثرين من القوائم السوداء من البنك المركزي، مضيفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنّ مبادرة البنك الزراعي تتيح تسوية كاملة لمحفظة القروض المتعثرة التي تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه.

وأسقط البنك وفق فاروق، 50% من ديون العملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه سواء للأفراد أو الشركات.