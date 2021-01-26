كل ما تريد معرفته عن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في بورسعيد

أقيمت مبادرة «مهنتك مستقبلك» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس، وتم تطبيقها في بورسعيد هذا الشهر.

وتقوم المبادرة على التدريب على مهن «التفصيل والخياطة» لمدة شهر بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 18 عاما، ويتم تدريب الشباب مجانا وتأهيلهم ليكونوا أصحاب أعمال ومشروعات، والهدف من المبادرة هو توفير حياة كريمة لجميع الشباب.

وتعتبر المهن التي يتعلمها الشباب في المبادرة أكثر احتياجا في سوق العمل على مستوى الجمهورية، إذ تقوم بتنفيذ المبادرة وزارة القوى العاملة بالتعاون مع محافظة بورسعيد لتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية المطلوبة في سوق العمل من وحدات تدريب متنقلة تجوب القرى، بحسب برنامج تدريب محدد وجدول زمني تشمل مبادرة «مهنتك مستقبلك» لتدريب الشباب على عدد من المهن منها الخياطة والسباكة والكهرباء.

وتعمل مبادرة «مهنتك مستقبلك» على توفير فرصة عمل بالمشروعات الصناعية ببورسعيد، لجميع المشاركين في التدريب بالمبادرة، وبذلك تصبح المبادرة بمثابة مشروع متكامل.

قام بتدشين المبادرة في بورسعيد اللواء عادل الغضبان، المحافظ، وشارك فيها السيد السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة، وفوزي الوالي، رئيس حي الزهور.

وتتضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» وحدة متنقلة وتحتوي على معدات وأدوات التدريب على المهن المستهدفة مثل ماكينات خياطة وأدوات وعدد سباكة وأخرى كهرباء وشنطة إسعافات وتعليمات بإرشادات السلامة والصحة المهنية، وغيرها.

وتعتبر المبادرة تجسيدا عمليا بشكل غير تقليدي لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية وتأهيل الشباب لسوق العمل واستمرار لسياسة محافظة بورسعيد في الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلاب في التدريب بالمشروعات الصناعية لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.