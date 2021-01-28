تاجر يعترف بقتل زوجته في الجيزة: «موتها بخشبة قدام عيالنا ومش ندمان»

أدلى تاجر باعترافات تفصيلية أمام أجهزة الأمن فى واقعة اتهامه بقتل زوجته أمام أطفاله بمنزل الأسرة في شارع القومية بالوراق، مرجعا ذلك إلى الخلافات المستمرة التى كانت بينهما، وتولت النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التى تجري معه، وصرّحت بدفن جثة الزوجة المجني عليها بعد انتهاء الطب الشرعي من التشريح.

متزوجان من 11 سنة

وقال المتهم إنه تزوج المجني عليها منذ 11 عاما، وتحديدا فى صيف عام 2010، وأنجب منها 3 أطفال «ولدين وبنت»، وأن الخلافات بدأت بينهما منذ عامين، لأمور بسيطة جدا وتحدث بشكل يومي داخل كل بيت.

عصا خشبية كانت أداة الجريمة:

وأوضح المتهم أن يوم الواقعة، كان وزوجته المجني عليها وأولادهما فى المنزل، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما بعد وصلة عتاب متبادلة بينهما، وقال: «استفزتني ولقيت قدامي عصاية خشب ضربتها بيها، وقتللتها قدام عيالي».

بلاغ للشرطة:

البداية كانت بتلقي اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بلاغا من الأهالي بمقتل زوجة على يد زوجها فى الوراق، وانتقل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى مكان الواقعة بشارع القومية، وتحفظ على الزوج الذي اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا.

التحريات:

التحريات التى باشرها العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث القطاع، والعقيد أحمد الوليلي، مفتش المباحث، أثبتت أن الزوجان تزوجا قبل 11 عاما، وأن الزوج المتهم كان دائم التعدي على الزوجة المجني عليها وهو ما أدى لتفاقم الخلافات فيما بينهما.

كما أكدت التحريات أن المتهم اعتدى على زوجته، يوم الواقعة، بعصا خشبية وأوسعها ضربا حتى فقدت الوعي، ولم يسارع لإسعافها حتى تدهورت حالتها الصحية ولفظت أنفاسها الأخيرة.

تمثيل الجريمة:

بعد القبض على المتهم وتحرير محضر به، أحاله المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق للنيابة العامة التى باشرت التحقيق مع المتهم، واصطحبته برفقة الأمن إلى مكان الجريمة، حيث مثّل جريمته خلال المعاينة التصويرية، واعترف بها مجددا، وأصدرت النيابة العامة أمرا بحبسه.