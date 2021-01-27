سماح أنور : غدا بدء فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أفلامها أونلاين

أعلنت الفنانة سماح أنور رئيس مهرجان أفلمها أونلاين السينمائي للأفلام القصيرة عن بدء فعاليات الدورة الأولى للمهرجان غدًا الخميس والتي تحمل عنوان «سينما المرأة»، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمهرجان بموقع «فيس بوك».

وأضافت «سماح» أن فعاليات اليوم الأول سوف تشهد إعلان مدير التصوير كمال عبدالعزيز رئيس لجنة التحكيم، عن الأفلام المشاركة في هذه الدورة، وأيضًا عن تدشين منصة «أفلمها اونلاين»، التي تعد أول منصة للأفلام القصيرة، وذلك من خلال بث مباشر عبر صفحة المهرجان.

وقالت الفنانة سماح أنور من خلال منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «دعوة عامة، بدءًا من غد الخميس تبدأ فعاليات وندوات مهرجان أفلمها أونلاين السينمائية علي صفحة المهرجان الرسمية علي الفيسبوك من 8 مساء، اليوم الأول مع رئيس لجنة التحكيم: مدير التصوير الأستاذ كمال عبد العزيز، و سيعلن عن الأفلام المشتركة و الأفلام التي تم اختيارها من اللجنة للمسابقة الرسمية و أسمائها، أيضا مع رئيس المهرجان ومنصة «أفلمها» أونلاين الفنانة سماح أنور ونقاش حول الصناعة المستقلة في مصر والشرق الاوسط ولماذا تعتبر منصة «أفلمها» هي النموذج الأمثل للحلول في صناعة السينما و الفن بشكل عام في هذا العصرللحضور و المشاركة.

يشار إلى ان ادارة المهرجان كانت قد نظمت يوم الأحد الماضي مؤتمرًا صحفيًا بأحد الفنادق للإعلان عن تفاصيل المهرجان، وذلك بحضور الفنانة سماح أنور والفنانة درة والكاتب عبدالرحيم كمال ومدير التصوير كمال عبدالعزيز والمخرج أحمد عاطف.

وبخلاف المهرجان فتعود سماح أنور مرة إلى إلى التمثيل على خشبة المسرح بعمل فني جديد وهو مسرحية «المورستان» مع سميحة أيوب وأحمد سلامة وأشرف عبد الغفور وعدد أخر كبير من نجوم الفن والمسرح ومن إخراج سمير العصفوري.