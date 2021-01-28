للحد من مشاكل تقسيم فاتورة المياه.. إجراءات تركيب عداد منفصل لشقتك

مشاكل عديدة تقع بصفة مستمرة بين سكان العقار الواحد عند تقسيم قيمة استهلاك فاتورة المياه على الوحدات بين السكان، حيث يشعر البعض أنه تعرض للظلم بحجة ان استهلاكه للمياه أقل بكثير من جيرانه، وفي نفس الوقت مطالبا بدفع نفس قيمة استهلاك الباقين، فيما يشتكي سكان آخرون من أن البعض من قاطني العقار لديه خزانا فوق سطح العقار لاستخدامه الشخصي مايجعله يستهلك كميات مياه أكثر من جيرانه ومطالب منهم جميعا دفع قيمة استهلاك الفاتورة بالتساوي بين جميع السكان.

حل مشكلة تقسيم فاتورة المياه على السكان

ويلجأ عدد كبير من المواطنين لحل مشاكل تقسيم فواتير المياه مع سكان العقار لتركيب عداد منفصل لشقته لكي يشعر بالعدالة في دفع قيمة استهلاكه فعليا

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه خاص بالشقة

-عقد الملكية أو الإيجار.

-صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

-إيصال مياه من العقار.

وفي حالة طلب تغيير المالك للشقة والحاجة لتغيير اشتراك العداد فرعي أو ملكية العقار بالكامل

الأوراق المطلوبة

-تسلسل العقود.

-صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

-حضور صاحب العداد للتنازل أو إحضار توكيل رسمي بالتنازل عن العداد في حالة.

-عدم حضور صاحب العداد إذا كان العداد تالف أو متوقف لا يتم تغيير الاشتراك إلا بعد سداد ثمن عداد جديد.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعي لعقار به وصلة رئيسية

طلب بتركيب العداد الفرعي للعقار المقصود.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

الرسومات الهندسية أو رسم كروكي للعقار المقصود.

موافقة من الجهة الإدارية المختصة.

سند الحيازة أو الملكية.

رقم الهاتف الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الخاص بالمنتفع.

إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك.

آخر إيصال سداد مياه للعداد الرئيسي.

بطاقة ضريبية وسجل تجاري حديث في حالة إذا كان العداد الفرعي لإحدى المحالات التجارية.

موافقة من المالك أو اتحاد الملاك أو 3 من السكان على الأقل على تركيب المنتفع للعداد الفرعي.

لابد من تقديم أي من المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك لصحة وسلامة عملية التوصيل.

الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد مياه فرعي لعقار به وصلة رئيسية

يتقدم المنتفع بطلب تركيب العداد الفرعي بشركة المياه.

يقوم المنتفع بسداد قيمة رسوم المعاينة.

يتوجه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي.

احتساب تكلفة مقايسة لتركيب عداد فرعي وما يخص العميل من مديونية العداد الرئيسي.

إدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.

يقوم المنتفع بسداد قيمة المديونية والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

يتوجه الفني المختص للمخازن لصرف المهمات الخاصة بعملية التركيب.

يتوجه الفنيين لإعداد الممقايسة الختامية.

توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء.

يتم تركيب عداد المياه الفرعي لعقار به وصلة رئيسية خلال 10 أيام من تقديم المستندات المطلوبة.