مينا مسعود: «يسرا حبيبتي ونفسي أمثل معاها»

أعرب الفنان العالمي، مينا مسعود، عن سعادته بالوجود في مصر، والعمل في فيلم مصري، موضحًا: «حسيت إني حابب هذا الفيلم، وهي أول تجربة لي في مصر، وسنرى ماذا سيحدث»، لافتًا إلى أنه مصري ومولود في مصر، ويحاول أن يكون ممثلًا، ولديه طموح، وعندما كان صغيرًا كان يشاهد أفلام ومسلسلات مصرية فقط، ووالده ووالدته لم يعتادا مشاهدة الأفلام الأجنبية، وعندما كبر شاهد أفلام الفنان رشدي أباظة ونور الشريف وعادل إمام وآخر جيل تابعه هو جيل الفنان أحمد السقا، ومنى زكي.

وأضاف «مسعود» في حوار خاص مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الأربعاء، أنه درس المسرح في الولايات المتحدة، وكان على وشك الانضمام إلى هوليود فبدأ التركيز على الفنانين الأمريكان، ولم يتابع جيدًا الجيل الجديد من الممثلين المصريين، إلا أنه يحب الفنانة يسرا، التي وصفها بـ«حبيبتي ونفسي أمثل معاها».

العمل في فيلم مصري

وتابع الفنان العالمي: « تشرفت بالوجود في مصر، والعمل في فيلم مصري اسمه (في عز الضهر) وإن شاء الله يعجبكم».

ولفت إلى أنه أنه بالنسبة للجزء الثاني من فيلم «علاء الدين» فهو ليس مغنيًا، ولكنه اضطر للغناء بسبب الدور الذي يقدمه، أما بالنسبة لبرنامجه التلفزيوني « Evolving Vegan» فهو من إنتاج شركته الخاصة، وأي شيء من إنتاج شركته سوف يستمر فيه.

تفاصيل الفيلم الجديد

يذكر أن صناع فيلم «في عز الضهر» أعلنوا انضمام الفنان العالمي مينا مسعود إلى أسرة عمل الفيلم، وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل وإنتاج عادل سعد، وتشارك في بطولته الفنانة هنا الزاهد، وذلك خلال وجود «مسعود» في مصر أثناء زيارته الأخيرة.

وحقق «مسعود» شهرة واسعة بعد نجاح فيلمه «علاء الدين» الذي شارك في بطولته إلى جوار الممثل العالمي ويل سميث، والفنانة العالمية ناعومي سكوت.