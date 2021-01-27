صلاح يواسي منتخب اليد برسالة حماسية

وجه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رسالة دعم للاعبي منتخب اليد، بعد انتهاء مشوارهم في بطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر.

وأنهى منتخب الدنمارك لكرة اليد، مغامرة نظيره المصري، في بطولة العالم لليد التي تستضيفها مصر، بإخراجه من ربع نهائي المونديال.

واقتنص بطل العالم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة بالتغلب على المنتخب المضيف، بعد مباراة ملحمية شهدت أشواطا إضافية وانتهت برميات الجزاء بنتيجة 39-38.

وقدم منتخب الفراعنة مباراة قوية للغاية، في المواجهة المثيرة التي جمعت المنتخبين على صالة ستاد القاهرة الدولي، وسط حضور رسمي تمثل في تواجد حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وبادر منتخب مصر بالتسجيل والتقدم بفارق 3 أهداف في بداية اللقاء، إلا أن بطل العالم استفاق سريعا وتقدم على المنتخب الوطني قبل أن تعود المباراة للتوازن من جديد.

وكتب صلاح عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: «كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم».

وأردف «فخورون جدا بكم، وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات».

ويستعد الفرعون المصري لخوض مواجهة ثقيلة مع فريقه غدا الخميس، عندما يحل الريدز ضيفا على توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم صلاح مستويات رائعة مع الفريق الإنجليزي مكنته من اعتلاء صدارة هدافي البريميرليج خلال الموسم الجاري، إلا أن الترتيب الراهن لفريق المدرب يورجن كلوب لا يعكس هذه المستويات.

وودع منتخب اليد بطولة العالم، بركلات الترجيح أمام بطل العالم بعد التعادل بنتيجة 35-35، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في ربع نهائي كأس العالم لليد التي تقام في مصر حاليا.

واحتكم الفريقان إلى وقتين إضافيين مدة كل منهما 10 دقائق، وصولا إلى رميات الترجيح.

وحصد علي زين لاعب منتخب مصر لقب رجل المباراة، عقب ظهوره بشكل مميز ومساهمته في إحراز العديد من الأهداف التي أدت لوصول الفراعنة إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.

ودخل لاعبو المنتخب الوطني عقب المباراة في نوبات من البكاء، بينما عاشت الجماهير المصرية وقتًا عصيبًا خلال متابعة المواجهة التي حبست أنفاس الجميع.