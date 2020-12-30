خبيرة أبراج تنصح محمد صلاح: انتبه أول 8 أيام في العام الجديد

توقعت الدكتورة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، أن يكون عام 2021، هو رقم التغيير على مستوى العالم، وذكرت الدول الأوفر والأسوأ حظا في العام الجديد، حيث قالت إن الصين ستكون الأكثر حظًا، بينما الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت الأسوأ حظا، وقطر من البلاد التي ستعاني من الحظ السيئ، بينما مصر ستشهد فرص تحسن جيدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، على شاشة «القاهرة والناس».

فؤاد: العام الجديد سيحمل أمراضا وسلالات جديدة من كورونا

وأضافت «فؤاد»، أن النجم الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، سيكون في حال جيدة خلال عام 2021، «على محمد صلاح في العام الجديد أن ينتبه لصحته حتى 8 يناير، وستكون هناك نقلة وتغيير إيجابي وممكن يتنقل لنادي ثاني ويحقق من خلاله مكاسب»، كما ذكرت أن العام الجديد سيحمل أمراضا وسلالات جديدة من كورونا، كما أن الأمراض المسجلة في كتب القدماء للسنوات التي تبدأ بيوم جمعة هي أمراض تصيب الحنجرة والجلد والعظام.

المصريون يتوقعون عاما أفضل من 2020

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذى لمركز بصيرة لاستطلاعات الرأي، أن المصريين توقعوا أن العام الجديد 2021 سيكون أفضل من الحالي باعتبار أن هذا العام كان سيئا للغاية، ويشهد انفراجات في نهايته فيما يتعلق بلقاحات كورونا، معربا عن سعادته بأن المصريين يأملون في حدوث خير خلال السنة القادمة، كما أن المصريين أيضا توقعوا بتحسن في الوضع الاقتصادي خلال 2021.

لا نعرف مدى حجم وطأة كورونا في العام الجديد

وأوضح «عثمان»، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر في 2020 كانت مفاجأة بشهادة المؤسسات الدولية، كما أن المؤسسات الدولية تضع مصر فى مصاف الدول صاحبة الاداء الاقتصادي الجيد في المنطقة، وهذا يتسق مع رأي المواطنين، فالناس تتوقع حدوث مزيد من التحسن الاقتصادي في 2021، مؤكدا أن الدولة حققت تدخلات جيدة في 2020 ولكن في النهاية لا نعرف مدى حجم وطأة كورونا في العام الجديد.