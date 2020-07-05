دعاء فاروق تطالب متابعيها بأداء صلاة الغائب على روح رجاء الجداوي

طالبت الإعلامية دعاء فاروق، متابعيها، ومحبي الفنانة الراحلة رجاء الجدواي، بأداء صلاة الغائب على روحها.

وكتبت دعاء عبر حسابها على إنستجرام: "البقاء لله وحده إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمها رحمة واسعة واغفر لها، كانت مصلية وقارئة للقرآن وتسبح دائما، كنت بقابلها كتير في دروس دين مع شيوخنا الأفاضل في بيوت الأصدقاء، كنت أدخل ألاقيها تجلس أمام الشيخ وتستمع باهتمام وتسأل كثيرا في تفاصيل كثيرة".

وأوضافت: "في مرة دعيت من صديقتي المقربة وهي صديقتها أيضا، لحضور درس دين في منزلها هي شخصيا، لكنني اعتذرت لأن الدعوة لم تأت من صاحبة المنزل، لكنني عرفت أنّها كانت حريصة على علاقتها برب العالمين وتجديد إيمانها بحضور مجالس العلم دائما".

وتابعت: "رجاء الجداوي ملهمة لي في إصرارها على العمل والسعي حتى آخر أيامها، وأتمنى أن أظل أعمل مثلها لآخر أيام عمري، فالعمل والسعي وراء الرزق من وصايا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها".

وأتمّت: "اللهم ارحمها واغفر لها، ادعوكم لصلاة الغائب عليها وعلى كل أمواتنا، 4 تكبيرات، الأولى الفاتحة، والثانية نصف التشهد الأخير، والثالثة الدعاء لها بالمغفرة والرحمة، والرابعة الدعاء لنا ولأمواتنا جميعا، ثم التسليم اللهم تقبل وارزقنا الإخلاص في القول والعمل".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

ومن المقرر أن تتسلم أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، لدفنها بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بالبساتين.