صور.. دعاء فاروق تبكي في عيد ميلادها

احتفلت الإعلامية دعاء فاروق، بعيد ميلادها مساء أمس السبت، وسط أصدقائها، موجهة الشكر لهم لحرصهم على الاحتفال معها.

ونشرت دعاء فاروق، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، مجموعة من الصور على هامش عيد الميلاد، قائلة: "أحلى مفاجأة اتعملتلي من صحابي وحبايبي ومن فرحتي عيطت كتير قوي".

ومن جانبها، هنأت الإعلامية ريهام إبراهيم، مُقدمة برنامج "من مصر" عبر قناة "سي بي سي"، دعاء فاروق، عبر حسابها على فيس بوك، معلقة: "كل سنة وانتي طيبة يا دعاء فاروق يا غالية.. عيد ميلاد مفاجأة لدعاء فاروق في بيت نانسي.. كانت أحلى مفاجأة وأكلك يجنن وضيافتك فوق الخيال".

وكانت الإعلامية دعاء فاروق، أثارت جدلا واسعا بسبب مناقشتها الحادة مع الشيخ أشرف الفيل، بشأن سؤال إحدى المتصلات عن "المكياج"، عبر برنامج "اسأل مع دعاء" الذي يُبث عبر قناة "النهار".

وقالت المتصلة إنّ زوجها يطالبها بالتزين خارج المنزل عندما يخرجان سويًا، الأمر الذي أيّدته مقدمة البرنامج بقولها: "شوية بودرة مش هيضروا"، بينما أبدى الشيخ رفضه وقال إنّ ذلك لا يجوز شرعا.

مناقشات حادة جمعت الطرفين على الهواء مباشرة، استمرت أكثر من 10 دقائق، إذ قالت فاروق: "يعني أنا دلوقتي لو مسحت تحت عيني هتلاقي أسود، إيه المشكلة في شوية حاجات بسيطة؟"، متابعة: "يعني الراجل يتبرفن ويلبس ويتشيك والست تبقى ماشية شكلها يقرف.. هو ربنا يرضى إننا نفضل طول عمرنا ماشيين شكلنا يقرف ونجيب تراب على وشنا.. أنا دلوقتي هخش على الخمسين سنة.. هعيط وحياة ربنا وتقولي هدخل النار.. أنا دلوقتي في الأربعينيات أروح أجيب تراب وأحطه على وشي.. هو ربنا هيدخلني جهنم علشان عايزة شكلي يبقى كويس؟".

بينما أكد "الفيل" أنّ جميع الفقهاء اتفقوا أنّ بدن المرأة عورة عدا الوجه والكفين شريطة خلوهما من الزينة مطلقا.

وتخرجت "فاروق" في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة طنطا، وعملت كمضيفة أرضية في المطار، وبعدها في المبيعات لدى إحدى الشركات الكبرى، حتى جاءتها فكرة دخول مجال الإعلام وتقديم برنامج تليفزيوني، فكانت قناة ART تطلب مُذيعين، وبعد تواصلها مع القناة بـ3 أشهر، جرى اختيارها بين 300 متقدم لتقديم برنامج "منوعات".

ظلت أربعة أعوام، تقدم البرنامج دون حجاب، حتى قررت وبشكلٍ مفاجئ عام 2002، ارتداء الحجاب والظهور به على شاشة التليفزيون، إذ حصلت على إجازة لمدة حلقتين آنذاك، وأعادها الشيخ صالح كامل، مالك "ART"، لاستئناف تقديم برنامجها.

وفي رمضان الماضي، قدمت "فاروق" برنامجًا على "النهار"، بعنوان "مع بهية.. لسه في أمل"، إذ تحرص على زيارة مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، من وقتٍ لآخر، وتقدم الحفلات التي تنظمها المؤسسة للمرضى، حتى طلبت الإدارة منها تقديم برنامج تليفزيوني خاص بالمؤسسة، خلال شهر رمضان، فاقترحت عليهم فكرة برنامج جديد يستعرض الحالات التي تماثلت للشفاء، من داخل منازلهن، وهو ما رحبت به الإدارة على الفور، فضلًا عن تبرعها بأجرها كاملًا ولم تتقاض جنيهًا واحدًا، وكذلك فريق البرنامج.