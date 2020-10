صور.. دعاء فاروق تبكي في عيد ميلادها

View this post on Instagram

احلي مفاجأة اتعملت لي من صحابي وحبايبي ومن فرحتي عيطت كتير قوي @yasminarashad @yakancy @noorallahwedding @amanielsaadani @naimakamel @gehan_haredy @dinafaroukk @omniaabdelhamed @emanreyad @sabah_halim_designs بحبكم