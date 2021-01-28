محافظ سوهاج يشهد تلقي أولى جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية بالمحافظة

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، ترافقه الدكتورة رجاء حسين وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية من داخل مستشفى الهلال بسوهاج.

وحضر الفعالية، الدكتور محمد حسن ياسين مدير فرع التأمين الصحي بسوهاج، والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي، بحضور الدكتور محمد عبدالرحيم مدير مستشفى الهلال، والدكتور محمد عبدالهادي مدير مكتب المحافظ، والدكتور عمرو العرشي مسئول التطعيمات بمديرية الصحة.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تسجيل لقاح سينوفارم الصيني في مصر، من هيئة الدواء المصرية، مؤكدة أن لقاح سينوفارم الصيني، أثبت فاعلية في التجارب الاكلينيكية، تصل إلى 89%، وفي إنتاج أجسام مضادة، و99% حماية من الإصابة، و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج، أنه تم وصول (1606) جرعة من اللقاح مساء أول امس الإثنين، كدفعة أولى، وسيتم وصول باقي الدفعات تباعا.

جدير بالذكر، أن مصر أول دولة تبدأ حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد بأفريقيا، كما أنها كانت أول دولة تحصل على اللقاح في القارة.

وحرصت الدكتورة رجاء حسين وكيل الوزارة، على أن تكون أول من يتم تطعيمه من الفريق الطبي بالمحافظة، ومن جانبه قدم الدكتور محمد زايد رئيس قسم الكلى بمستشفى الهلال، وأول طبيب يتلقى التطعيم من المستشفى، كل الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على حرصهم الدائم، على حماية ودعم الأطقم الطبية، و تذليل كل العقبات أمامهم.

كما أعربت هالة محمود عبدالرؤوف، أول أخصائية تمريض تتلقى اللقاح بمحافظة سوهاج، عن سعادتها لوصول اللقاح وتلقيها له.