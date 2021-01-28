صحة قنا: ضبط 50 حرزا دوائيا خلال المرور على 2000 صيدلية في 2020

أعلن الدكتور راجي تواضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة الصيدلة بقيادة الدكتورة أسماء مصطفى، مدير إدارة الصيدلة، قد نجحت خلال عام 2020 في وضع خطط تخدم قطاع الدواء بالمحافظة، ساهمت في تخطي العديد من العقبات، خاصة في ظل ظهور فيروس كورونا.

وأضاف «تواضروس»، أن إدارة التموين الدوائي بقيادة الدكتورة مروة مصطفى، نجحت في إمداد المخازن والمستشفيات باحتياجاتها من الأدوية والأمصال المجانية، وذلك من خلال الانضمام لمظلة الشراء الموحد وتدريب المستشفيات على ذلك، وتوفير احتياجات المستشفيات بأقسام الاقتصادي ونفقة الدولة، ومتابعة يومية دقيقة لأدوية كورونا بمستشفيات العزل والفرز بالمحافظة، وتفعيل لجنة الدواء بكل مستشفى لتحديد احتياجات المستشفى بدقة، وتوافر الأكسجين بالمستشفيات وخاصة مستشفيات العزل والفرز.

وتابع، أنه نجحت إدارة مراقبة العهد الدوائية بقيادة الدكتورة مي خالد، بعمل خطة متابعة لجميع الوحدات الصحية والعمل على تقليل الرواكد بها، وتنفيذ برنامج إدارة المخزون الدوائي، ومتابعة المنصرف والاستهلاك الشهري لجميع المستشفيات، وتفعيل لجنة مطابقة المخزون بالمستشفيات.

وأشاد بالدور البارز الذي بذلته إدارة التفتيش الصيدلي بقيادة الدكتور محمد نصر فندي، وفريق مفتشي الصيادلة، في التصدي للمخالفات بالصيدليات، وكذلك التصدي للمتلاعبين بقطاع الدواء، حيث تم وضع خطة مرور ومتابعة وتفتيش شملت الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية، مؤكدا أنه تم المرور على ما يقارب من 2000 صيدلية ومخزن طوال العام وفحصها والتأكد من تقديمها الخدمات الدوائية بصورة جيدة وقانونية، وكذا المرور على المخازن الإقليمية والوحدات الصحية وتحرير مخالفات ضد الأماكن غير المرخصة، وتم فحص 50 حرزا.

وأشار «تواضروس» إلى أنه استمرارا لتطوير قطاع الدواء في المحافظة، تم إنشاء وحدة المعلومات الدوائية، واختيار مفتشي صيدلة إكلينيكية وصيادلة للعمل كصيادلة اكلينيكيين بمستشفى قنا العام.

ويتقدم الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، بالتحية والتقدير لجميع صيادلة المحافظة، مثمنا دورهم الهام في الحفاظ علي صحة ودواء المواطنين.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور الهام الذي تقدمه إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بقنا من دور رقابي هام في الدفاع عن الخط الأحمر للمريض وهو الدواء، وحرصا منهم على تقديم خدمات متميزة في قطاع الصيدلة سواء بالصيدليات الخاصة أو الحكومية، وفي ضوء المتابعة والتعليمات المستمرة للواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة أن يكون دواء المواطن خط أحمر.