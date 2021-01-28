المتهمون بقتل سائق القناطر بالفيوم يعترفون: «وضعنا له سم في الأكل»

أدلى المتهمون باستدارج سائق تاكسي من مدينة القناطر إلى محافظة الفيوم وقتله للاستيلاء على سيارة التاكسي الخاص به، باعترافات تفصيلية حول جريمتهم، مؤكدين أنهم خططوا لسرقة التاكسى من خلال معرفة أحدهم بسائقه «عبدالله م ع»، 60 عاما، حيث اتفق معه على أن يقله من القناطر الخيرية إلى قرية أبو السعود بمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، وبالفعل عند وصوله عزم المتهمون على قتله وقاموا بوضع سم له فى الطعام وبعد التأكد من وفاته تم دفنه بحفرة بصحراء الفيوم.

فيما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع سرعة إتمام التحريات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمحافظة الفيوم، بشأن الواقعة واستخراج جثة المجنى عليه لتشريحها والتصريح بدفنها عقب ذلك.

كان اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود بلاغ بتغيب سائق تاكسى خلال قيامه بتوصيل أحد الاشخاص لمحافظة الفيوم ولم يظهر منذ حينها.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وجرى تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وبالفحص ومراجعة الكاميرات أمكن تحديد المتهمين وتم عمل الأكمنة اللازمة وتم ضبطهم وهم «محمد س ش»، 21 عاما عاطل، و«دسوقى إ خ» 23 عاما عاطل، و«إبراهيم م إ» 30 عاما عاطل، وآخر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة مؤكدين أنهم استدرجوا الضحية من القناطر الخيرية على خلفية معرفة أحدهم به والذي اتصل به وطلب منه توصيله للفيوم، وهناك قاموا بقتله بالسم ودفنه في الصحراء، وأرشدوا عن مكان الجثة وجاري التحقيق في الواقعة بالتنسيق بين أمن القليوبية والفيوم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وعرضهم على نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية برئاسة المستشار محمد فايد والذي أمر بحبسهم على ذمة التحقيقات.