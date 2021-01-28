قتل واغتصاب وفيديوهات خارجة.. أبرز 3 جرائم أسرية خلال 24 ساعة ماضية

شهدت الـ24 ساعة الماضية عددا من الجرائم الأسرية الغريبة عن مجتمعنا المصري والتي تسببت في حالة من الغضب لدى الرأي العام بسبب فظاعتها، منها جريمة اغتصاب تعتبر من أسوأ الجرائم الأسرية التي حدثت مؤخرًا، ونرصد لكم أبرز 3 جرائم أسرية حدثت بالأمس كما يلي:

زوج يقتل زوجته بشومة

تخلص صاحب سوبر ماركت من زوجته، بسبب الخلافات المستمرة بينهما، حيث ضربها بعصا خشبية لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل منزل الزوجية بشارع القومية في الوراق.

وتلقى اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بلاغًا بالواقعة، ليأمر اللواء محمد عبدالتواب، مدير مباحث الجيزة بانطلاق قوة أمنية إلى الشقة التى شهدت الحادث، وتمكنت القوة التي يقودها العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث القطاع، من القبض على الزوج المتهم.

وأقر الزوج بارتكاب جريمته، بسبب الخلافات الأسرية المستمرة بينهما منذ وقت طويل، وأكدت التحريات التى باشرها المقدم هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، أن المتهم والمجني عليها متزوجان منذ 11 عامًا، ولديهما 3 أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 9 سنوات، وأن المتهم نفذ جريمته أمام أبنائه.

كما أشارت التحريات إلى أن الخلافات الأسرية هي السبب الرئيسي للجريمة، وأن الزوج المتهم صاحب سوبر ماركت وكان دائم الخلاف مع زوجته، وأنه عذبها وقتلها بالعصا الخشبية، مما تسبب في تدهور حالتها الصحية ثم الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحال العقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث المتهم، للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات فى الواقعة، بعد تلقيها محضرًا بالحادث، وانتقلت إلى شقة الزوجية بشارع القومية بالوراق، وناظرت جثة الزوجة المجني عليها، وأمرت بانتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثة لبيان سبب وكيفية الوفاة، وصرّحت بالدفن بعد انتهاء الطب الشرعي من إجراءاته.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، وكشفت التحقيقات أن المتهم دائم التشاجر مع زوجته بسبب الخلافات المستمرة بينهما، وأكد المتهم خلال التحقيقات أنه تعدى عليها بالضرب داخل شقته، وأن أبناءه الـ 3 شاهدوا الواقعة، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحفظت الشرطة والنيابة على مسرح الجريمة، لحين انتهاء التحقيقات التى تجري فى الواقعة.

شخص يحرض شقيقه على اغتصاب زوجته

ارتكب شاب في نهاية العقد الرابع من عمره، جريمة غير أخلاقية بحق زوجته، فاستعان بشقيقه واغتصباها وصوراها فيديو على هاتفه، انتقامًا منها بسبب شكه في سلوكها، وزعم بفعلته الشنعاء أنه «كسر عينها»، والأدهى والأمر، أن تلك الجرائم حدثت على فراش الزوجية في الحوامدية، وأن المتهمين الشقيقين اعتديا بالضرب على السيدة البالغة من العمر 35 سنة، وجرداها من ملابسها عنوة، ووثقا جريمتهما النكراء بالفيديو.

وقالت السيدة في المحضر المقدم منها أمام قسم شرطة الحوامدية، إنها تعرضت للاغتصاب من زوجها وشقيقه، بعد وصلة ضرب مبرح استمرت قرابة 20 دقيقة، وتهديد بالقتل في حالة الإفشاء، عما تعرضت له لأي من أسرتها، أو الذهاب إلى قسم الشرطة، وأن المتهمين أجبراها على توقيع 5 إيصالات أمانة على بياض، وأنها هربت من المنزل، بعد أن تأكدت مغادرتهما لمسرح الجريمة، وتوجهت إلى القسم لتحرير محضرًا بالواقعة، وشرحت خلاله مأساتها بشكل كامل.

وأكدت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، صحة الواقعة، وأن المتهمين نفذا الجريمة انتقامًا من السيدة بعد أن شك الزوج في تصرفاتها وسلوكها، وداهمت قوة أمنية مكان اختباء المتهمين وألقي القبض عليهما وعثر على هاتف المتهم الأول «الزوج»، وبه فيديو يوثق الجريمة، بينما عثر مع شقيقه على إيصالات الأمانة وكمية من مخدر الهيروين.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بأن المتهمين احتجزا المجني عليها عدة ساعات بعد الاعتداء عليها واغتصابها وتصويرها عارية وتصوير أيضًا علاقتهما الجنسية معها بالفيديو، وأن المتهمين هربا عندما علما بهروب المجني عليها واللجوء إلي قسم الشرطة، إلا أن قوة من المباحث تمكنت من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة فتحرر محضرًا بالواقعة، وأحالهما اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق معهما.

زوج يكتشف فيديوهات خارجة لزوجته الطبيبة البيطرية

الصدفة وحدها قادت الزوج لاكتشاف جريمة زوجته خلال تسليمها وأسرتها بعض محتويات منزل الزوجية «العفش»، حيث لاحظ وجود لفافة داخل مرتبة السرير فأسرع إلى تمزيق المرتبة المحاطة بالخياطة المحكمة فعثر على فلاشة فوضعها في جيب بنطلونه وبعد دقائق من انصراف أسرة الزوجة وضع الفلاشة على جهاز كمبيوتر محمول «لاب توب» فكانت المفاجأة بظهور زوجته في مقاطع فيديو وهي تمارس الرذيلة مع عدد من الرجال، فجن جنون الزوج الذي حصر تلك المقاطع فوجدها قرابة 40 فيديو إباحيًا.

عشرات الصور التي تظهر فيها الزوجة الطبيبة البيطرية «إيناس .أ» 32 عاما، أمام الكاميرا وهي تبرز جمالها وهي عارية تارة، وهي بملابس داخلية تارات أخرى، وجدها الزوج أيضًا على تلك الفلاشة فأخذها وأسرع إلى قسم شرطة ثان المحلة، وحرر المحضر رقم 467 جنح المحلة، واتهم زوجته بالزنا وأنكر نسب طفلهما البالغ من العمر عامين، مشيرا إلى أنها كانت تتشاجر معه بشكل مستمر منذ أن تزوجها قبل 3 سنوات، وانتهى الأمر إلى إقامتها دعوى تبديد منقولات الزوجية، وأن تلك الخلافات دفعت عددا من أقارب الأسرتين للتدخل من أجل تسويتها، وبعدها وافق الزوج على اقتسام منقولات الزوجية ثم طلاقها.

وأضاف الزوج أنه اكتشف واقعة الفيديوهات الإباحية قبل الموعد المحدد لتوثيق الطلاق رسميًا عند مأذون، وأن هذه الفيديوهات كانت على فراش الزوجية، وأن سرير الزوجية وغرفة نومه كانت ظاهر في الفيديوهات التي شاهدها لزوجته، وأنه لم يقابل زوجته لأنها تقيم في منزل أسرتها في طنطا منذ عدة أشهر بسبب خلافاتهما الزوجية.

وقررت النيابة العامة، التحفظ على الفلاشة وتحريزها وإحالتها إلى خبراء الإذاعة والتلفيزيون لفحصها، ولبيان ما تحتويه من وقائع جنسية، وموافاة النيابة بنتائج تلك الفيديوهات، وكلفت النيابة، المباحث، بسرعة القبض على المتهمة تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطها وإحضارها لمواجهتها بأدلة الاتهام المنسوب إليها من قبل زوجها الذي طالب بخضوعها لتحليل إثبات البنوة DNA للتأكد من نسب طفله.