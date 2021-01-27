مفاجآة.. شاب يستعين بشقيقه لاغتصاب زوجته وتصويرها: «بكسر عينها»

في واحدة من أسوأ الجرائم الأسرية، وأكثرها خسة وندالة التي سطرتها محاضر الشرطة على مدار سنوات طويلة، ارتكب شاب في نهاية العقد الرابع من عمره، جريمة غير أخلاقية بحق زوجته، فاستعان بشقيقه واغتصباها وصوراها فيديو على هاتفه، انتقامًا منها بسبب شكه في سلوكها، وزعم بفعلته الشنعاء أنه «كسر عينها»، والأدهى والأمر، أن تلك الجرائم حدثت على فراش الزوجية في الحوامدية، وأن المتهمين اعتديا بالضرب على السيدة البالغة من العمر 35 سنة، وجرداها من ملابسها عنوة، ووثقا جريمتهما النكراء بالفيديو.

فيديو جنسي مدته 20 دقيقة

وقالت السيدة في المحضر المقدم منها أمام قسم شرطة الحوامدية، إنها تعرضت للاغتصاب من شقيق زوجها وزوجها، بعد وصلة ضرب مبرح استمرت قرابة 20 دقيقة، وتهديد بالقتل في حالة الإفشاء، عما تعرضت له لأي من أسرتها، أو الذهاب إلى قسم الشرطة، وأن المتهمين أجبراها على توقيع 5 إيصالات أمانة على بياض، وأنها هربت من المنزل، بعد أن تأكدت مغادرتهما لمسرح الجريمة، وتوجهت إلي القسم لتحرير محضرًا بالواقعة، وشرحت خلاله مأساتها بشكل كامل.

التحريات: الجريمة حدثت على فراش الزوجية

أكدت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة صحة الواقعة وأن المتهمين نفذا الجريمة انتقامًا من السيدة بعد أن شك الزوج في تصرفاتها وسلوكها، وداهمت قوة أمنية مكان اختباء المتهمين وألقي القبض عليهما وعثر على هاتف المتهم الأول «الزوج»، فيديو يوثق الجريمة، بينما عثر مع شقيقه على ايصالات الأمانة وكمية من مخدر الهيروين.

احتجاز المجني عليها وتهديدها بالقتل

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بأن المتهمين احتجزا المجني عليها عدة ساعات بعد الاعتداء عليها واغتصابها وتصويرها عارية وتصوير أيضًا علاقتهما الجنسية معها بالفيديو، وأن المتهمين هربا عندما علما بهروب المجني عليها واللجوء إلي قسم الشرطة، إلا أن قوة من المباحث تمكنت من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بتفاصيل الجريمة فتحرر محضرًا بالواقعة، وأحالهما اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق معهما.