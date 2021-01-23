عاجل.. إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية اغتصاب فيرمونت

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل احمد الجنزوري منظم الحفلات الشهير على ذمة قضية التعدي على فتاة فيرمونت.

وأحمد الجنزوي هو متعهد حفلات تعامل مع عدد من كبار نجوم الفن بحكم طبيعة عمله، قبل أن يسقط في قبضة رجال الأمن باعتباره أحد المتهمين بقضية "الفيرمونت" التي شهدت تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي داخل الفندق عام 2014.

علمت "الوطن"، من أصدقاء الجنزوري، أن سبب عدم شهرته الكبرى في عالم تنظيم الحفلات مقارنة بالمنظمين المعروفين، لأن حفلاته دوما ما تكون فى القرى السياحية بالساحل، ونادرا ما تكون حفلاته عامة حيث تكون تلك الحفلات خاصة ومقتصرة على عدد محدود من الشخصيات العامة.

كما أشارت المصادر إلى أن "الجنزوري"، دوما ما يمنع وسائل الإعلام من حضور حفلاته العامة التى يشدو بها كبار المطربين أمثال ميريام فارس وهيفاء وهبي، وتقتصر حفلاته على المصورين الفوتوغرافيا الذي يتم الاتفاق معهم ويسلمه عقب الحفل كارت صور الحفل، نظرا لأن تلك الحفلات تقام فى ملاه ليلية.

"الجنزوري" يلقب بـ"نامبر وان"، ويدعونه أصدقاؤه باسم "جانز" الساحل الشمالي، لتنظيم حفلات غنائية كبرى فى القرى السياحية هناك.

كما تسبب "الجنزوري" في فشل تنظيم إحدى الحفلات الغنائية للفنانة كارول سماحة عام 2017، ودخل في مشادة عنيفة مع الفنانة اللبنانية وتدخلت نقابة الموسيقيين فيها.

ونظم "الجنزوري"، حفلات عديدة في قرية مراسي خلال السنوات الماضية لهيفاء وهبي وحكيم وهشام عباس، كما أسس شركة عام 2003 لتنظيم حفلات الزفاف والمؤتمرات.