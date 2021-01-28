ضبط 29 قطعة سلاح وتنفيذ 1269 حكم قضائي بسوهاج

ضبطت الأجهزة الأمنية في سوهاج، 29 قطعة سلاح، وكميات من المواد المخدرة. كما نفذت 1269 حكم قضائي، خلال حملة مكبرة لضبط حائزي الأسلحة النارية الغير مرخصة وتنفيذ الأحكام.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من اللواء عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ حملة شارك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي، ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وتم ضبط 29 قطعة سلاح غير مرخصة، كما تم ضبط 7 قطع سلاح ابيض، في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 1269 حكم قضائي متنوع.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 25 قرص تامول المخدر ومبلغ مالي 300 جنية وهاتف محمول حيازة عامل يقيم قسم اول، وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، كما تم ضبط 23 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر يزنوا 200 جرام تقريبا، ومبلغ 2750 جنيه، بحوزة عامل يقيم بندر طما مركز.

كما تم ضبط 6 قطعة حشيش يزنوا حوالي 30 جرام، و6 تذكرة شابو يزنوا حوالي 30جرام بحوزة عامل يقيم مركز جهينة، وضبط لفافه لمادة الشابو المخدر تزن حوالي 30 جرام حيازة عامل يقيم بندر جرجا، دائرة قسم جرجا..

وفي مجال السرقات العامة وبفحص بلاغ "جمال. م. م" 40 سنه موظف ويقيم شارع السقالة اول الغردقة - البحر الأحمر، باكتشافه سرقة مبلغ مالى وهاتفة المحمول وبعض الأوراق عن طريق النشل حال استقلاله سيارة أجرة بدائرة القسم.

وتبين أن وراء الواقعة كل من "أحمد. س. ا" 25 سنه عاطل ومقيم قسم اول سوهاج، "عزت.م.ع" 19 سنه عاطل ومقيم مركز اخميم ومحل إقامة آخر ساحل طهطا، وعقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة والاستيلاء على المسروقات والتصرف فيها وضبط بحوزة الاول سلاح ابيض عبارة عن "مطواة قرن غزال".

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.