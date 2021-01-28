أسعار الذهب اليوم الخميس 28-1-2021 في مصر

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 28 يناير، ليستقر سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة منذ الإثنين، وفي ضوء ما تقدمه «الوطن» لمتابعيها وقرائها، نستعرض متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، في محلات الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب لعيار 24 بين 925 و927 جنيهًا.

الذهب عيار 21

وتراوح سعر الذهب عيار 21 في بداية التعاملات بين 809 و811 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 693 و695 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم، بين 6472 إلى 6588 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

وانخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات مساء الأربعاء، وسط ترقب شديد لإجراءات الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن التحفيز المالي، وذلك وفقًا لوكالة «رويترز»، كما شدد صندوق النقد الدولي على أنّ توفير أكبر قدر من اللقاحات والعلاجات والدعم الإضافي للسياسات قد يؤدي إلى تحسين النتائج، فيما قد ينتج عن بطء الاستجابة والسحب المبكر لدعم السياسات إلى تفاقمها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 59.29 دولار، مقابل 59.44 دولار في ختام تعاملات أمس الأربعاء، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 51.88 دولار، مقابل 52.01 دولار عند إغلاق تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 44.46 دولار، وسجل سعر عيار 14 نحو 34.58 دولار، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 29.64 دولار، كما تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع ختام تعاملات الأربعاء.

وبحلول الساعة 1518 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.4% إلى 1843.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أقل سعر له، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1840.90 دولار.

وقال مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون صناعة الذهب، الناجي فرج في تصريحات سابقة إن مصر لديها العديد من الكفاءات في مجال تصنيع المشغولات الذهبية، مما يؤدي إلى دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، وهي سياسة اقتصادية بعيدة المدى لدعم الاقتصاد: «الذهب سيكون زينة وخزينة للأفراد والدولة».