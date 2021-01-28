البرلمان العربي يشيد بعزم السعودية توفير لقاح كورونا لدول محدودة الدخل

أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم الخميس، بمبادرة المملكة العربية السعودية، الخاصة بإجراء مفاوضات مع الشركات المنتجة للقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتوفيرها للدول منخفضة الدخل، مثل اليمن وبعض الدول في القارة الأفريقية.

وثمّن العسومي، جهود الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مواجهة فيروس كورونا، وشفافيتها في إعلان الحالات بشكل يومي، فضلا عن استشعار المملكة العربية السعودية لمسؤوليتها التي امتدت لحماية الجميع دون استثناء من مواطنين ومقيمين، وشملت المعتمرين والزوار للمشاعر المقدسة، وتخطت الرعاية حدود الوطن لرعاية المتضررين في الدول الشقيقة والصديقة وامدادها بالمساعدات دون توقف.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أنّ مبادرة المملكة امتداد للدور الإنساني لها، بالوقوف مع المتضررين في مختلف الأزمات والمحن، وانطلاقا من حرصها على الوقوف إلى جانب شعوب الدول الصديقة والشقيقة المتضررة من هذه الجائحة.

ولفت إلى دور المملكة الإنساني على مدى التاريخ وحتى اليوم، بمد يد العون لتقديم المساعدات الإنسانية لدول العالم المنكوبة والمتضررة من الحروب والكوارث، انطلاقا من دورها الإنساني واستنادا إلى دستورها المنطلق من الكتاب والسنة وانطلاقًا من إيمانها ورؤيتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي، ما جعلها في مقدمة الدول التي تقدم المساعدات، إذ تأتي المملكة العربية السعودية الأولى عالميًا في نسبة الإنمائية الرسمية واستقبال وخدمة اللاجئين.

كما أشاد العسومي بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، باعتباره امتداد لدور المملكة في العمل الإنساني ورسالتها العالمية الساعية إلى تحقيق السلم والسلام في العالمي بما يضمن الدعم للفئات المتضررة وبما لا يتعارض مع المصالح الوطنية، ويعمل على رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة.